No hubo fraude, pero sí “graves inconsistencias” dicen los excandidatos presidenciales

Y aunque nadie habla de una anomalía que pueda conducir a fraude. Las quejas son duras contra la transmisión de datos de la autoridad electoral.

El candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Giammattei, dijo que existen inconsistencias en los resultados de las elecciones generales, pero descartó que se haya fraguado un fraude, pero que ante “muchas dudas” recomendó que el TSE debe contratar una empresa para que realice una auditoría externa de las 21 mil actas electorales.

Los resultados de la auditoría externa, a cargo de una empresa internacional, deberían conocerse en las próximas 48 a 72 horas. Su propuesta es que las actas sean digitadas de nuevo en presencia de los fiscales de los partidos políticos y luego comparar los datos con los que aparecen en el sistema informático del TSE.

Giammattei afirmó que el partido Vamos ha sido perjudicado porque se le ha rebajado el número de diputados. “Hemos encontrado una serie de anomalías en cantidades pequeñas de votos, pero al sumar reflejan una gran cantidad que distorsiona la cantidad de personas que accedieron al Congreso de la República”, afirmó.

“No existió fraude”

El Secretario General en funciones del partido Unidad Nacional de la Esperanza (Une) Óscar Argueta, aseguro que “no existió fraude” y que lo que hay que hacer es esperar el TSE haga la verificación de todos los datos y que corrija los errores que se cometieron. “Hablar de fraude es insultar a todos los guatemaltecos que participaron en las Juntas Receptores de Votos y los fiscales de los partidos políticos”.

Agregó que todos “los que quieran gritar que hubo fraude que lo hagan ante todos estos guatemaltecos que participaron de manera voluntaria” en las elecciones del domingo 16 de junio, por lo que recalcó que la ruta es que el TSE “haga las aclaraciones y corrija los errores” que han desatado esta crisis.

Al respecto, el excandidato del partido Humanista Edmond Mulet, dijo que, “aún no” se ven señales de que haya habido fraude. “lo sí hay son inconsistencias graves que si se confirman como extensas podría ser un fraude”, por lo cual es tan importante, “tanto la revisión de todas las actas, como el reconteo de todas las boletas”.

Mulet explicó que su partido ha detectado “muchas inconsistencias en la digitación de los datos” que van en detrimento del partido Humanista y de otros”.

Mulet dijo que el TSE accedió a la petición su partido y de otros para realizar, a partir del lunes, una revisión exhaustiva y transparente de las actas; sin embargo, eso no será suficiente, por lo que “el TSE también tiene que aceptar y realizar una revisión y conteo de todas las boletas, ya que solo la revisión de las actas no será suficiente para disipar las grandes dudas y cuestionamientos que existen”.

“La credibilidad del proceso electoral y la legitimidad del próximo Gobierno están en juego”, resaltó el excandidato del partido Humanista y, quien de acuerdo a los conteos, ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales, en su primera vuelta.

Buscan desestabilizar

El expresidenciable del partido Compromiso Renovación y Orden, Creo, Julio Héctor Estrada, considera que “en el conteo de votos no hubo fraude, si errores que mantienen el ambiente lleno de incertidumbre y desconfianza”.

Así también, señaló que la agenda de fraude “la están manejando grupos que les gusta desestabilizar el país y no están contentos con los resultados”, por lo que instó al TSE a tomar acciones para inspirar confianza”.

Así también resaltó que fue incorrecto que el TSE haya bajado a cero los resultados, porque este hecho “le quita transparencia”, al proceso.

Proceso plagado de vicios

El secretario general del partido Visión con Valores (Viva), Armando Castillo, aseguró que este proceso electoral ha está plagado de vicios y anomalías que han tenido la complicidad del TSE. “Hubo delitos electorales flagrantes, desde la inscripción de candidatos que no cumplían los requisitos de idoneidad, acarreos de personas hasta papeletas previamente marcadas y otras”.

Sin embargo, resaltó que lo que “rebaso cualquier límite es que se haya contratado un sistema dudoso que ahora resulta que muy evidente que está cometiendo anomalías para beneficiar a alguien en particular”.

El dirigente de Viva aseguró que los magistrados del TSE, ante estas denuncias, deben tomar decisiones tajantes para detener esta burla a la democracia, pues de “lo contrario se exponen a un levantamiento de antejuicio y procesos penales”.

Por su parte el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), quien fue el primero en alegar que había habido fraude, dice que no hay duda de que hubo fraude pues dicha organización política no apareció en algunas boletas y se registraron muchas anomalías antes de las elecciones del 16 de junio.

“Para nosotros no queda ninguna duda que hubo fraude porque nuestro partido no apareció en algunas papeletas, nuestro logo apareció más pequeño que el de las demás organizaciones políticas a pesar de que había espacio y, además, los partidos políticos entregaron dádivas y el TSE no los castigó”, afirmó Edwin Cabrera, miembro del MLP.

