Alejandro Giammattei dice que no ve fraude, pero pide al TSE auditoría externa de resultados

Alejandro Giammattei, presidenciable del partido Vamos, durante la conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: Andrea Orozco).

“Yo creo que no hay fraude, me resisto a creer que en nuestro sistema electoral el fraude cabe. Fraude como tal no existe, lo que hay son anomalías en la conciliación de los datos. Eso sí existe”, afirmó el candidato.

“Estamos ante una situación donde hay gente que le quiere hacer daño a la democracia del país”, apuntó Giammattei.

Dijo que los resultados de la auditoría externa, a cargo de una empresa internacional, deberían conocerse en las próximas 48 a 72 horas. Su propuesta es que las actas sean digitadas de nuevo en presencia de los fiscales de los partidos políticos y luego comparar los datos con los que aparecen en el sistema informático del TSE.

Sin embargo, el presidenciable aseguró que su partido ha sido afectado por las variaciones en los datos entre el primero y segundo lugar para la presidencia.

“Sí sabemos que fueron inflados los datos del primer lugar a costa de votos nuestros y de otros partidos”, afirmó.

Giammattei agregó: “Hemos sido perjudicados porque se nos ha rebajado el número de diputados. Hemos encontrado una seríe de anomalías en cantidades pequeñas de votos, pero al sumar reflejan una gran cantidad que distorsiona la cantidad de personas que accedieron al Congreso de la República”.

Señaló que también la cantidad de alcaldes electos por el partido Vamos ha disminuido producto de las incongruencias en la contabilidad de los resultados.

#decisiónlibre2019 | Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia por el partido Vamos, señala que no hay fraude electoral, pero sí anomalías en la contabilidad de los votos. pic.twitter.com/GYbSjcjEER — Andrea Orozco (@AOrozco_PL) June 20, 2019

El candidato expresó que no tenía certeza de que en las juntas electorales municipales hayan sido nombradas personas sin afiliación política.

Asimismo, Giammattei pidió al TSE que dé certeza de que las anomalías detectadas en la primera vuelta electoral no se repetirán en la segunda vuelta.

Dijo que el Ministerio Público debería estar investigando las anomalías denunciadas y restó importancia a la ausencia de Oscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales, ya que quedó “una fiscalía entera” operando.

Casi de manera simultánea María Consuelo Porras, fiscal general, ofreció una conferencia de prensa y dijo que la institución está cumpliendo con su mandato y obligaciones relacionadas con el proceso electoral. “No se nos ha escapado ni una, ni una sola (denuncia)”, manifestó Porras.

Sobre la incertidumbre electoral que vive el país después de la jornada de votaciones, el presidenciable hizo un llamado al mandatario Jimmy Morales para que guarde la cordura y cumpla con su obligación de llamar a la unidad nacional, ante las declaraciones que hizo previo a las elecciones en las que auguraba una tragedia judicial.

#DecisiónLibre2019 | Alejandro Giammattei, presidenciable del partido Vamos pide al presidente Jimmy Morales que guarde la cordura y cumpla con su obligación de llamar a la unidad nacional, ante sus declaraciones sobre un posible fraude electoral. pic.twitter.com/LRUFeofXxg — Andrea Orozco (@AOrozco_PL) June 20, 2019

