Ministerio Público investiga confuso incidente en mesa receptora de votos de Mixco

Varias personas se han acercado a votar a la mesa 2,595, donde supuestamente entregaron una boleta marcada a una ciudadana. (Foto Prensa Libre: Dulce Rivera)

Tobar interpuso la denuncia ante la Dirección de Investigación del Ministerio Público (MP) para darle seguimiento al caso. La Fiscalía informó que ya fue tomada la denuncia de la agraviada y que procesan el hecho.

Autoridades del TSE informaron que investigan lo sucedido y que le corresponde al MP determinar lo ocurrido.

Julio Solórzano, presidente del TSE, afirmó que lo fundamental es establecer la veracidad del hecho.

“No se puede asegurar que la junta receptora de voto lo haya hecho, no se puede asegurar que esa papeleta fue marcada por alguno de los miembros o que estuvo marcada, hasta que no se establezca la veracidad ese voto será impugnado o bien no tendrá ninguna validez”, resaltó Solórzano.

UNE reacciona

En un comunicado, la UNE rechazó los señalamientos hechos por Tobar. Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por la UNE son Sandra Torres y Raúl Morales.

Según la información que se divulgó en el video, el incidente habría ocurrido en el Instituto experimental de Educación Básica María Magdalena Ponce de Veliz, zona 3 de Mixco.

“El único momento en que la Junta Receptora de Votos y fiscales de partido pierden de vista la papeleta es cuando el ciudadano ingresa al atril para, en secreto, marcarla”, dice parte del comunicado emitido esta tarde.

Técnicos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas #DICRI del #MP procesan la papeleta supuestamente marcada previo al sufragio de una votante en #Mixco. pic.twitter.com/mHyVDJiWCh — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 16, 2019

Ciudadana que denunció haber recibido una papeleta marcada explica lo que sucedió. Presentó una denuncia en el MP. #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/EO1vbHQhT0 — Dulce Rivera (@drivera_gtv) June 16, 2019

A la Opinión Pública Guatemalteca pic.twitter.com/pNoKDonGTx — UNE (@partidoune) June 16, 2019

Otras denuncias

En el transcurso del proceso electoral surgieron otras denuncias por parte de ciudadanos.

Acarreo de votantes: Vecinos de varios puntos de la provincia han denunciado este domingo acarreo de votantes en autobuses, picops y otro tipo de vehículos.

En Granados, Baja Verapaz, se registraron incidentes, al punto que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) debieron activar bombas lacrimógenas. Todo surgió luego de que vecinos del lugar no permitieron el ingreso de personas que no viven en la comunidad.

En Escuintla también detuvieron varios autobuses que supuestamente servían para acarreo de votantes. Las acciones son por parte de vecinos del sector que piden elecciones transparentes.

Además, en Canillá, Quiché, se reporta que pobladores bloquean el paso hacia Cubulco, pues aseguran que autoridades ediles buscan beneficiarse con el traslado de personas.

Otro punto donde señalaron acarreo fue en San Juan Sacatepéquez, donde usuarios compartieron fotografías de los vehículos que transportaron a personas a favor de un candidato.

Ante esta situación el TSE indicó que el acarreo de votantes, conocido como transhumancia, ya no se da debido a que el cambio de residencia electoral de un municipio a otro solo es permitido hasta un año antes de la convocatoria a elecciones.

“Lo que si confirman es que se puede dar es el traslado de votantes”, dijo un funcionario del TSE.

Papeletas sin firma y número de mesa electoral: Una ciudadana denunció haber recibido boletas sin firma ni sello de la mesa electoral donde votó en Quetzaltenango.

“La papeletas de presidente y de los diputados no las están firmando, la gente viene solo vota y no se da cuenta de que no tienen ni la firma ni el sello del encargado de la mesa”, comentó la guatemalteca.

Según el TSE, las papeletas sin firmar no invalidan el voto. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece la forma en la que se puede invalidar un voto.

Inducir al voto: En Chichicastenango, Quiché, captaron una fotografía donde se evidencia una posible orientación al voto por parte de unas mujeres que acompañan a una ciudadana a emitir el sufragio.

Al consultar sobre esta situación, el TSE dijo desconocer que pasó en ese municipio ya que habría que determinar sino era de la tercera edad ya que existe el voto asistido, que consiste en que puede recibir ayudar al emitir el sufragio.

Boletas en braille incompletas: Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) supervisaron centros de votación y evidenciaron que los juegos de boletas no están completos en el sistema braille y afirmaron que esta situación fue recurrente en todas las mesas.

Solo enviaron tres por cada mesa, informó el TSE, porque no hay una estadística que permita conocer cuántas personas tienen deficiencia visual por centro de votación.

Delegados del @PDHgt llevaron a cabo supervisión en el centro de votación ubicado en el Colegio La Asunción, zona10, en donde constataron que los juegos de boletas braile están incompletos, esto es recurrente en todas las mesas.#EleccionesGenerales2019 pic.twitter.com/Giiq0p3X3N — PDH Guatemala (@PDHgt) June 16, 2019

Por las denuncias que los ciudadanos han compartido en las últimas horas, la PDH emitió un comunicado donde hace un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho al voto y a unas elecciones “auténticas”.

#AlertaPDH | Ante denuncias sobre papeletas sin firma y sello JRV, uso de tinta que no es indeleble, falta de crayones para emitir el voto. @PDHgt @JordanRodas recomienda al @TSEGuatemala tomar medidas necesarias para garantizar el derecho al voto y elecciones auténticas #PIDCP pic.twitter.com/v22dguFhZY — PDH Guatemala (@PDHgt) June 16, 2019

Julia Barrera, portavoz del MP, informó que entre el sábado 15 de junio y el dominbgo 16 de junio han recibido 910 denuncias relacionadas con el proceso electoral, las cuales han sido atendidas por distintas fiscalías a escala nacional.

