Patricia Gámez: “No están en favor de la transparencia y la democracia del colegio”

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) buscaba renovar este 19 de junio su reglamento interno, pero la asamblea del gremio quedó suspendida por un amparo provisional.

La Sala Quinta Administrativa ordenó al Cang suspender la reunión que tenía como fin que desde este viernes el Colegio de Abogados tuviera una renovación en sus estatutos que no se da desde su creación, en 1947.

El Cang es uno de los colegios profesionales que tiene mayor impacto en la vida política del país, ya que nombran magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) y participan en las comisiones de postulación.

Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, explica que la propuesta busca renovar al colegio, pero también permitir mayores garantías de transparencia y democracia.

¿Por qué promover una reforma a los estatutos del colegio?

Recordemos que el Cang se fundó formalmente en 1947, tiene una normativa muy desactualizada que no atiende a la modernidad ni a la consolidación de la institucionalidad que necesita.

La idea era actualizar la normativa para prestar un mejor servicio a los agremiados, tener más certeza sobre las funciones del colegio y demás.

Patricia Gámez, presidenta del Cang ,fue revisada por una agente durante allanamientos del MP en la elección de magistrados para la CC. (Foto Prensa Libre: Douglas Cuevas)

Esto se hace en asamblea precisamente para que sean los agremiados, quienes previa discusión de los estatutos, de lo cual se dio una amplia oportunidad a través de mesas de trabajo, de foros de discusión y demás, de proponer y de aportar para esta modificación.

Se utilizó consultores para el efecto, se dio apertura para el diálogo, de hecho en la asamblea se pretendía también que esa apertura se diera con mayor razón para actualizar esta normativa que está importante para el colegio.

Las propuestas

¿Cuáles son los principales cambios a los estatutos?

Algunas situaciones fundamentales de los estatutos contemplan la incorporación del Tribunal Electoral como órgano del colegio, los estatutos anteriores no lo mencionan para nada y el Tribunal Electoral es un elemento importante para la democracia gremial del Cang.

También la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria contempla la obligación de crear un mecanismo para la inscripción de organizaciones gremiales.

Los nuevos estatutos contenían un mecanismo de registro de asociaciones y agrupaciones gremiales, esto es para coordinar de mejor forma y dar más formalidad a este tipo de situaciones, únicamente, como se señalan los estatutos, de coordinar las actividades en conjunto en beneficio del gremio.

También el cambio sustancial era en el Comité Asesor de Inversiones, que siempre se dejaban dos representantes electos por la asamblea, dos expresidentes y uno designado por la Junta Directiva que fuera experto en economía y finanzas por la gran responsabilidad que pesa sobre el Comité Asesor de Inversiones, recordemos que la finanza del colegio ha crecido sustancialmente.

También el fortalecimiento del Tribunal de Honor a través de la creación de un proceso de sanción de mejora del mecanismo, sobre todo porque no hay una disposición en los estatutos relacionados a qué pasa cuando el profesional ya ha cumplido con la sanción que se le ha impuesto. Entonces se crea el mecanismo para poder anotar en el sistema que ya se ha cumplido con la sanción.

Amparo suspende la asamblea del Colegio de Abogados prevista para este viernes 19 de junio en donde se buscaba presentar una propuesta de reforma a los estatutos del colegio. El amparo fue otorgado por la Sala Quinta Administrativa a favor del abogado Wilson López. pic.twitter.com/5qhMcNqtov — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 18, 2026

Sobre todo, el mecanismo de notificación electrónica, vemos ahora que el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones de justicia ya crean el mecanismo de notificación electrónica, pero el Cang no tiene una designación formal de las notificaciones.

Se está creando esta disposición normativa para modernizar el tema de las tramitaciones en el tribunal de honor. Estas serían las principales, pero como le explico, la intención es generar una institución más fuerte en el colegio.

Campaña gremial

En las elecciones gremiales del Cang se suelen ver campañas muy caras y se desconoce el origen del financiamiento. ¿Los nuevos estatutos abordan este tema, dan control, fiscalización y seguimiento a los fondos de campaña?

Al crear el Tribunal Electoral como órgano del Cang se generan automáticamente las funciones para que se genere un mecanismo de verificación de mayor forma, precisamente para garantizar la democracia gremial y la transparencia de los procesos.

Yo creo que eso es poco de las situaciones que han incomodado algunos grupos tradicionales, que no están en favor de la transparencia y la democracia del colegio.

Algunos abogados critican al Cang al indicar que se intentó “sorprenderlos” con una reforma que no se socializó. ¿Cómo comunicaron la reforma con los agremiados?

Bueno, se publicó en la página del Cang, se envió a los correos personales de los agremiados la propuesta de estatutos. El colegio siempre ha manejado, a través de esta Junta Directiva, un mecanismo de puertas abiertas.

Se han recibido los comentarios, las propuestas de quienes han tenido a bien hacerlas, se han tomado en cuenta, se han hecho mesas de trabajo, se ha discutido ampliamente, tanto en el colegio como con quien ha tenido la disponibilidad de acercarse para hacerlo.

Tampoco ha habido un señalamiento específico de cuál es el motivo de la oposición, concretamente, si usted ve no hay un razonamiento fundado que digan tal disposición es la que nos parece sorpresiva, a pesar de que conocen el proyecto de reforma.

¿Con este nuevo estatuto cual sería el mayor problema que se soluciona por tener un estatuto desactualizado?

La institucionalidad del colegio, el fortalecimiento institucional del colegio es sumamente importante. La incorporación de la normativa específica para el registro de asociaciones y organizaciones gremiales, que sabemos que a nivel de trabajo del colegio es sumamente importante tener un acercamiento con ellas para trabajar de mejor forma con los agremiados, como les decía, la incorporación del Tribunal Electoral es fundamental.

Patricia Gámez ocupó el puesto de secretaria titular en la postuladora del MP y votó en contra de María Consuelo Porras. Fotografía: EFE/ Alex Cruz.

¿Esto podría permitir verificar de donde viene el dinero en las distintas elecciones que coordina el Cang?

Esto podría dar lugar a mejorar el procedimiento de elección y transparentar las funciones, la forma en que se realiza.

Ayer un amparo del abogado Wilson López, resuelto por una Sala, suspendió la Asamblea del Cang. ¿Qué agravió exponía ese ampro?

Ese amparo de él únicamente contiene la razón que señala, que los estatutos indican que la modificación se propondrá por 20 agremiados.

Recordemos que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que es posterior a los estatutos del 47, dicen que también es función de la Junta Directiva proponerlo.

Imagínese que no sea función de la Junta Directiva proponerles a los agremiados las necesidades que ha detectado necesarias para el fortalecimiento del colegio.

Este amparo provisional frenó la Asamblea ¿Qué estará haciendo el Cang?

Por supuesto que habrá una apelación del amparo por cuanto no encontramos que se encuentre fundamental la razonabilidad de otorgarlo y definitivamente la posibilidad de que se vuelva a convocar es completamente válida.