PDH podría tener de nuevo aprietos financieros a fin de año

La Procuraduría de los Derechos Humanos podría enfrentar de nuevo problemas de liquidez por falta de recursos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que los Q20 millones aún no han sido trasladado a la institución y que son parte del presupuesto anterior – 2019-, por lo que su interpretación es que el Congreso debe entregar no solo esos Q20 millones, sino Q120 millones que corresponden a este año.

“Faltan trámites administrativos que el Congreso debe cumplir para hacer el desembolso de los Q20 millones, ya dio un primer paso, pero no se ha cumplido la resolución de la Corte de Constitucionalidad, se valora la actitud positiva”, dijo Rodas.

Según el magistrado de conciencia no va a afectar el presupuesto porque la Corte ya estableció claramente que es de Q120 millones y los trabajadores siguen sin poder recibir su salario de diciembre de 2019 y el 50 por ciento del aguinaldo de ese año.

“El Congreso tarde o temprano debe de dar otros Q20 millones, ya que no fue error de la PDH, sino una mala interpretación de la legislatura pasada. Ellos tienen que aprobar una ampliación más, no tengo un plan b porque eso implicaría despedir personal y no está en mis planes despedir personal”, señaló Rodas.

La planilla anual de la PDH es de Q105 millones, por lo que si el techo es menor no alcanzaría para cubrir salarios y prestaciones.

Al consultar al exprocurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque manifestó que debido a los problemas financieros que ha pasado la institución desde el Congreso, el ombudsman debe asegurar sobre todo el salario de los trabajadores y recordó que durante su gestión, en tres años de los cinco, no recibió completo el presupuesto asignado.

“No es normal que no den el dinero de la PDH, por lo que se debe de garantizar los salarios. El techo presupuestario es solo un espacio y no significa que den todo el dinero. En los cinco años no me dieron el dinero completo y uno debe salvaguardar el salario de los trabajadores, que con lo mínimo que de el Congreso se tiene que garantizar los salarios del personal”, señaló De Leon Duque.

El ex defensor del pueblo considera que el presupuesto se va a descuadrar por ser el mismo plan de gasto, por lo que prevé que se va a dar el mismo problema a finales del año.

“El director financiero tiene que tener mucha visión. Debe haber austeridad absoluta”, dijo.

Mientras que el excontralor general de Cuentas Carlos Mencos señaló que a pesar de que se otorgaron Q20 millones del presupuesto 2020 sí se pueden pagar los salarios y prestaciones atrasadas como lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

“Ellos -la PDH- van a tener una gestión de ampliación presupuestaria desde ya y no deben esperar a hacerlo a última hora, se debe pedir un incremento de Q20 millones para cubrir los gastos del 2020. Sino les dan esos fondos se pueden quedar descuadrados del ejercicio y tendrán problemas al final de año”, dijo el excontralor.

Mencos, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, recomendó que la PDH procure un lapso de austeridad por si no le dan los otros Q20 millones.

El pasado 20 de enero el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q20 millones en cumplimiento a un amparo provisional que fue otorgado al magistrado de Conciencia por la Corte de Constitucionalidad.

No obstante, la ampliación se dio al periodo fiscal 2020.

Contenido relacionado

Cancillería resta importancia al llamado a consulta de embajador Kompass

Cancillería retira privilegios diplomáticos a personal de la Cicig

Nueva canciller está ligada a un proceso irregular de adopciones