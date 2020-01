Presidente Giammattei visita comisaría de Mixco y supervisa trabajo de la policía

El presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Gobernación, Édgar Godoy, durante su visita a la Comisaría 16 de la PNC. (Foto Prensa Libre: @DrGiammattei)

Poco después de las 9 de la mañana, el presidente Giammattei, junto a un equipo cercano de trabajo, llegó a la sede policial que tiene a cargo la seguridad del municipio de Mixco, en el segundo día de estado de Prevención decretado en ese municipio metropolitano.

La visita de Giammattei contó con una supervisión de todas las áreas de la Comisaría, conversar con las autoridades a cargo de los operativos de seguridad y conocer de cerca el trabajo que se está haciendo para recuperar el control del municipio.

Henry Rocael Reyes Mazariegos es el nuevo viceministro de Gobernación que recién nombró el presidente de la República Alejandro Giammattei y anunció los cambios de la cúpula policial en los próximos días.

Junto a San Juan Sacatepéquez, Mixco está bajo estado de Prevención por los altos índices de inseguridad, principalmente por las pandillas y usureros, se explicó.

“Venimos a verificar el estado en el que están las acciones del estado de Prevención”, dijo Giammattei, que se hizo acompañar del ministro de Defensa Juan Carlos Alemán y el de Gobernación, Édgar Godoy Samayoa.

El presidente Giammattei también lamentó que a la policía no se la ha pagado una parte de su aguinaldo y se comprometió a hacerlo la próxima semana.

“A las fuerzas de la Policía Nacional no les han pagado la segunda parte del aguinaldo. Me parece increíble que el gobierno que se fue no dejó lo dejó pagado. Hoy vine a adquirir un compromiso y la próxima semana vamos a hacer honor que en una semana de haber tomado posesión pagamos el aguinaldo”, dijo Giammattei.

Llamado al OJ

El presidente Giammattei también se quejó del Juzgado de Mixco, a quién cuestionó su imparcialidad y su resistencia para autorizar allanamientos que la PNC y el Ministerio Público necesitan para continuar con los operativos.

Según el mandatario “hay serias dudas” de la imparcialidad del Juzgado de Mixco y fue un juzgado de Gerona, en la zona 1 de la capital, quien autorizó algunos allanamientos ante la negativa del juzgado local.

“Un llamado de atención a los jueces, ellos también tienen que ser parte de este sistema de seguridad y justicia. Cuando la policía y el MP piden una orden de allanamiento, sobre todo en un estado de Prevención, amerita acciones inmediatas y no puede ser que un juez se vaya a negar, porque una de dos: o es un juez temeroso y no merece estar ahí o está vendido y tampoco puede estar ahí”, criticó Giammattei.

El mandatario solicitó al Organismo Judicial “que fortalezca los juzgados de Mixco” porque ahora “son incapaces de dar órdenes de allanamiento por información que ha venido saliendo en el transcurso del operativo” bajo el estado de Prevención.

“No puede ser que maten niños, que maten a señoras que venden tortillas, simplemente porque no pagan la extorsión”, cuestionó el mandatario.

Vehículos en abandono

En cuánto a la capacidad de reacción de la Policía, el mandatario también verificó que hay muchas autopatrullas que están en desuso por falta de mantenimiento, lo que calificó de lamentable que se haya dejado en abandono la capacidad policial.

“Me llama la atención que compraron autopatrullas en el anterior gobierno, miren qué bonitas están, pero la gran cantidad está fuera de servicio porque no tienen mantenimiento. Fueron adquiridas a saber ni cómo, pero no tienen partida para mantenimiento (…) hemos girado las órdenes para que se haga un planteamiento la semana entrante para corregir esta situación”, dijo Giammattei.

“Hay más de 40 autopatrullas tiradas, muchas de las más nuevas. Qué buen negocio, porque las compraron, pero no hay dinero para hacerles servicio. Buenos autopatrullas, tiradas, mientras la gente está urgida de seguridad y agentes que quieren salir, pero no tienen con qué”, dijo Giammattei.

El presidente anunció que el Ministerio de Gobernación elaborara un informe para conocer a profundidad el contrato y los compromisos asumidos con la compra de las autopatrullas en la administración anterior. Además, se solicitará a la Contraloría Genral de Cuentas una auditoria especial para dilucidar las responsabilidades penales.

