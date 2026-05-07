¿Puede ser capturado un embajador? El caso de Marco Livio Díaz pone foco en la inmunidad diplomática

Expertos en derecho internacional consultados señalaron que un embajador acreditado en otro país mantiene inmunidad diplomática mientras continúe ejerciendo oficialmente ese cargo.

El especialista en derecho internacional y ex vicecanciller, Luis Fernando Andrade Falla, explicó que cualquier acción penal contra un embajador requeriría primero que deje de ocupar sus funciones diplomáticas. Indicó que, si fuera separado del cargo y regresara a Guatemala, podría quedar a disposición de las autoridades para enfrentar una eventual orden de captura.

Añadió que esa situación dependería de una decisión sobre su permanencia en la representación diplomática, ya sea por determinación de Honduras o mediante una gestión del Gobierno de Guatemala ante las autoridades hondureñas.

Otra fuente consultada explicó que la protección diplomática está ligada directamente al ejercicio de sus funciones como embajador en el extranjero, por lo que permanece vigente mientras continúe acreditado oficialmente en ese puesto.

Además, Kevin López, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que el Ministerio Público puede investigar el caso e incluso emitir órdenes de captura dentro de Guatemala; sin embargo, el embajador mantiene inmunidad diplomática mientras siga acreditado en Honduras, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Según López, esa protección impediría que autoridades hondureñas ejecuten una captura o tramiten una extradición mientras continúe vigente. Explicó que el escenario cambiaría si pierde el cargo, renuncia o si el Gobierno de Guatemala decide retirarle la inmunidad diplomática, lo que abriría la posibilidad de activar mecanismos de captura y extradición.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó que la condición y prerrogativas de los embajadores están reguladas por las convenciones diplomáticas ratificadas por Guatemala y por normas del derecho internacional. No obstante, evitó pronunciarse específicamente sobre el caso y señaló que cualquier consulta debía realizarse por la vía de acceso a la información pública.

Orden de captura

Fuentes confirmaron a Prensa Libre una orden de captura contra Marco Livio Díaz, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, por supuesto lavado de dinero y peculado por sustracción.

La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), bajo reserva, se relaciona con un convenio entre la SAT y una universidad privada. Según fuentes, una sociedad anónima vinculada a allegados de Díaz habría coordinado contrataciones y recibido cerca de Q1.5 millones de la SAT.

Las autoridades realizaron allanamientos para ejecutar dos de tres órdenes de captura; sin embargo, los resultados fueron negativos.

Díaz fue nombrado como embajador en el país vecino el 1 de julio del 2025.

Meses antes, en diciembre del 2024, la SAT, con Díaz al frente como Superintendente, ofreció una salida tributaria y legal a implicados en el caso denominado B410 para regularse ante el fisco. Dos días después de esa conferencia de prensa, confirmó que estaba siendo investigado por el MP tras denunciar los casos de defraudación tributaria B410 y Eureka-B410.

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Con información del periodista Douglas Cuevas.