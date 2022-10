¿Quiénes son y por qué fueron señalados cuatro aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas?

La Postuladora para el proceso de pre selección para el nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) recibió 12 señalamientos contra cuatro aspirantes , que a criterio de la sociedad civil no son aptos para integrar la nómina que será remitida al Congreso de la República.

Cada una de esas objeciones fue evaluada por la Comisión de Postulación que finalmente dio trámite a los señalamientos, habilitando hasta el próximo viernes a las 17 horas para que los profesionales objetados presenten pruebas de descargo.

Actualmente la Comisión está entrando a la recta final de labores, ya que si continua cumpliendo con su cronograma este mismo fin de semana comenzarían a integrar la nómina de seis profesionales.

Esta votación clave aparece en su cronograma para los días 23 y 24 de octubre, siendo una de las votaciones más importante, que dejará como resultado a los seis mejores profesionales que deberán de ser remitida al Congreso de la República.

El periodo constitucional del antigua Contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, venció el pasado 13 de octubre, desde entonces asumió la jefatura de manera interina el subcontralor de probidad, Mario Francisco Xocoy Buch, uno de los aspirantes al cargo y de los cuatro señalados por la sociedad civil.

Los señalados

Erick Mazariegos

De los 12 señalamientos que recibió la Comisión de Postulación para jefe de la CGC la mitad son en contra de Erick Fernando Mazariegos Salas, quien a criterio de organizaciones fiscalizadoras podría ser el candidato de la alianza oficialista.

Mazariegos Salas cumplió el pasado 18 de septiembre 40 años, la edad requerida en la Constitución para optar al cargo y que pudo ser una de las razones por las cuales el Congreso no juramentó a los comisionados previamente electos, según organizaciones.

El aspirante es actual subsecretario para asuntos ejecutivos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidente (SCEP), también se le vincula como el secretario de finanzas del partido de gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

Eleonora Muralles, en su calidad de ciudadana. Falta de idoneidad para ocupar el cargo de jefe de la CGC por haber sido el secretario de finanzas del partido político Vamos, quienes actualmente se encuentran en la dirección del gobierno por lo que podría restarle independencia. Así mismo señalan falta de idoneidad por incumplir los requisitos constitucionales, ya que fue de manera reciente que el aspirante alcanzó la edad requerida.

José Luis Aguilar, presidente del Cocode de Coatepeque, Quetzaltenango. Falsedad material para acreditar la experiencia profesional presentando documentos poco fiables para certificar los 10 años de experiencia que demanda el cargo, puesto que según él acreditó una constancia laboral de 11 años por parte de una empresa que ante el Registro Mercantil tiene menos años de vigencia; así mismo podría existir tráfico de influencias por presuntamente mantener comunicación con el comisionado Jeovany Navarro en un centro comercial el pasado 12 de octubre.

Máximo Ramiro Valdés, en su calidad de ciudadano. Conflicto de interés por haber ocupado la secretaría de finanzas del partido político Vamos, que actualmente se encuentra en la dirección del gobierno. También es señalado por falta de independencia por sus antecedentes políticos, violación a la ética porque su rol dentro del partido le restaría imparcialidad y por no cumplir con los 10 años de experiencia profesional.

Oswaldo García Galindo, en su calidad de ciudadano. Conflicto de intereses y falta de independencia en cargos desempeñados en el pasado y las constancias que certifican su experiencia profesional no reflejan los años que indica su expediente.

José Antonio Álvarez Rosales, en su calidad de ciudadano. Carece de independencia e idoneidad por haber sido secretario de finanzas del partido político Vamos, quien actualmente se encuentra en la dirección del gobierno.

Carlos Vicente Solís, en su calidad de ciudadano. Las constancias de trabajo que presentó no reflejan los años de ejercicio que dice su expediente y existe una acusación de falsedad material por una constancia de trabajo que adjunto en su expediente.

Por tener una mención directa el comisionado Navarro indicó que nadie puede pedirle que no participe para conocer un expediente, añadiendo que el 12 de octubre tuvo reunión con la Comisión de Postulación, también deja en duda la temporalidad de las fotografías ya que no se explica en el señalamiento el año, pero después admite que sí vio a alguien tomarle fotografía, pero en su argumento jamás menciona si tuvo o no alguna reunión con el aspirante señalado.

Frank Bode

Otros tres señalamientos son en contra de Frank Helmuth Bode Fuentes, que se presume mantiene una relación estrecha con el ahora excontralor, Edwin Salazar, de quien habría fungido como asesor del despacho superior de la CGC.

Bode Fuentes, a criterio de entidades, sería otro de los candidatos predilectos de grupos con fuerza e incidencia política, junto a otros aspirantes que no recibieron señalamientos de parte de la sociedad civil.

Máximo Ramiro Valdés, en su calidad de ciudadano. Fraude de ley para la obtención de títulos universitarios, ya que no coinciden las fechas en que el aspirante obtuvo el grado de magister y doctor, ya que aparentemente obtuvo los dos títulos en dos años.

Mónica Ocando, en su calidad de ciudadana. Fraude de ley para la obtención de títulos universitarios, ya que no coinciden las fechas en que el aspirante obtuvo el grado de magister y doctor, ya que aparentemente obtuvo los dos títulos en dos años.

Oswaldo García Galindo, en su calidad de ciudadano. El señalamiento radica porque en apariencia el aspirante mantiene activa una denuncia en un proceso que vincula al empresario de las medicinas Gustavo Alejos.



César Elías

Dos señalamientos más fueron presentados contra César Armando Elías Ajca, quien fue subcontralor de calidad del gasto en la pasada administración de la CGC.

Uno de los expedientes a cargo de Elías previo a su salida de la CCG, fue el proceso de compra que pretendía el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales de los aviones Pampa III.

José Luis Aguilar, presidente del Cocode de Coatepeque, Quetzaltenango. Afirma que el aspirante recibió una denuncia de la CGC por varios hallazgos en su contra cuando trabajó para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Mónica Ocando, en su calidad de ciudadana. Señalamiento porque algunos reportajes de medios de comunicación lo vinculan al Caso Cooptación del Estado.

Mario Xocoy

El último señalamiento cae sobre el jefe interino de la CGC, Mario Francisco Xocoy Buch, quien busca que su paso como titular de la CGC no sea pasajero y sea por el periodo constitucional 2022-2026.

Oswaldo García Galindo, en su calidad de ciudadano. El señalamiento radica porque en apariencia el aspirante mantiene activa una denuncia en un proceso que vincula al empresario de las medicinas Gustavo Alejos.

Reciben informes

La Comisión de Postulación para jefe de la CGC también dio lectura a informes de instituciones públicas, que fueron requeridas para obtener información adicional de los aspirantes.

Entre las instituciones que enviaron informes se detalla al Organismo Judicial (OJ), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Colegio de Auditores y Contadores de Guatemala (CPA), Colegio de Ciencias Económicas (CCEE) , Superintendencia de Administración Tributaría (SAT). Ministerio de Trabajo, CGC, Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC) Y Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los 33 aspirantes están libres de sanciones morales según informa la PDH, pero existen algunos datos que ameritan información complementaria para dos aspirantes, según acordó la Comisión.

Al aspirante Quirio Víctor Solís Chavac se le identifica una denuncia de 1999 por aparente falsificación de documentos, pero no existe claridad si se refiere al aspirante o si podría tratarse de un homónimo.

Así mismo el aspirante Hugo Orlando Briones López, pese a decir en la etapa de entrevistas que no tiene ningún vínculo político, los registros que envió el TSE lo detallan como un ciudadano afiliado al Partido Unionista, la postuladora remitió un oficio al aspirante para que profundice al respecto.