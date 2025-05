Rodrigo Chaves se disculpa con Bernardo Arévalo por declaraciones sobre Lucrecia Peinado

En la ronda de preguntas de la conferencia semanal de la presidencia de Costa Rica, de este 28 de mayo de 2025, un periodista de Interferencia Radios UCR le preguntó al presidente Rodrigo Chaves sobre sus declaraciones recientes en las que aseguraba que Lucrecia Peinado, esposa del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo estaba exiliada en México.

Se le consultó su opinión sobre que el Gobierno de Guatemala había desmentido inmediatamente las declaraciones del mandatario de Costa Rica y se le cuestionó sobre el sustento que había tenido para afirmar sobre el exilio de Peinado.

“Mis disculpas a mi apreciadísimo amigo, presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo. Fue algo que no debía haber dicho. Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad”, respondió el presidente Chaves.

“Yo no voy a entrar en debate con un colega a quien aprecio muchísimo, ni voy a referirme más al tema. Digamos que la palabra que debe prevalecer es la de don Bernardo, y yo ahí me bajé de ese tema inmediatamente”, añadió el mandatario costarricense.

No revelará fuentes

El mandatario de Costa Rica también señaló que no revelaría las fuentes que le dieron la información sobre el exilio de Peinado.

“No voy a revelar mis fuentes, ni voy a referirme a si estaban equivocadas o correctas. Simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala, pero especialmente a mi colega y amigo Bernardo Arévalo, a quien le envío un abrazo desde aquí”, concluyó el presidente Chaves.

