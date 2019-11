Solo cinco departamentos sobrepasan el 50% de ejecución en inversión pública

Obras de infraestructura pública quedarán inconclusas este año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según el registro de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), hasta este lunes, 18 de noviembre, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) solo han ejecutado el 35.5 por ciento de su presupuesto para obras, y en total, la inversión pública del país lleva el 53.5 por ciento de gasto.

Los Codedes tienen un presupuesto asignado de Q2 mil 616 millones 414 mil 860, un poco más de la mitad del dinero que se solicitó, pero de este solo se han erogado Q930 millones 45 mil 38.

Segeplan registra que en 17 de los 22 departamentos hay menos del 50 por ciento de ejecución y Jutiapa (52.86%), Baja Verapaz (66.76%), Sololá (73.54%), Escuintla (74.87%) y El Progreso (75.69%) son los únicos que superan ese gasto.

Entre los departamentos con menos gasto están Guatemala, con 13.53 por ciento; Totonicapán y Chiquimula, con 19.36 y 19.90 por ciento, respectivamente, y Sacatepéquez, con 24.41 por ciento.

Al revisar la ejecución en las municipalidades, hay 19 que no han ejecutado fondos:

Villa Nueva, Guatemala

Villa Canales, Guatemala

Fraijanes, Guatemala

Río Blanco, San Marcos

San Marcos, San Marcos

Nuevo Progreso, San Marcos

La Blanca, San Marcos

Chiantla, Huehuetenango

La Unión Cantinil, Huehuetenango

El Tejar, Chimaltenango

San Miguel Siguilá, Quetzaltenango

Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango

Chiquimula, Chiquimula

Quezaltepeque, Chiquimula

Alotenango, Sacatepéquez

Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez

Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez

Además de un proyecto multimunicipal registrado en la cabecera de Jalapa

Por ejemplo, según los registros en el sitio de Control de Desembolsos y Transferencias a los Codedes, de Segeplan, Villa Nueva tiene registrados ocho proyectos, por más de Q28 millones, pero todos están en ejecución cero.

En el caso de la ciudad de Guatemala, se registran 27 proyectos, de los cuales 12 tienen 0% de ejecución como la construcción del centro de capacitación en la 11 calle 18-54, Vista Hermosa III, zona 15, por Q485 mil 641.

Solo la municipalidad de Sipacate, Escuintla, tiene el cien por ciento de ejecución presupuestaria en sus proyectos de obra pública y 110 comunas sobrepasan el 50 por ciento de ese gasto. Otras 215 no han utilizado más de la mitad de su presupuesto.

Las municipalidades que tienen más del 90 por ciento de ejecución presupuestaria en obra pública son:

Masagua, Escuintla

La Democracia, Escuintla

Santiago Atitlán, Sololá

San Andrés Semetabaj, Sololá

Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá

Concepción, Sololá

San Pedro La Laguna, Sololá

Santa María Visitación, Sololá

Guazacapán, Santa Rosa

Purulhá, Baja Verapaz

El Chol, Baja Verapaz

Sanarate, El Progreso

Sansare, El Progreso

San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso

Entre las obras que no se ejecutarán este año hay construcción de edificios para escuelas y puestos de salud, construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, mejoramiento de sistemas de agua potable, proyectos de drenaje y ampliación de cementerios, entre otros.

Los problemas

En agosto de este año, cuando los Codedes solo habían gastado el 9 por ciento de su presupuesto para obra pública, varios de los gobernadores con menos ejecución aseguraron que el problema es la falta de compromiso de los alcaldes.

“Los alcaldes tienen que considerar que si no se ejecuta los afectados no son ellos, sino las comunidades”, indicó Víctor Quintanilla, gobernador de Retalhuleu, quien agregó que por lo menos cinco alcaldes que no fueron reelectos perdieron interés por la ejecución de las obras.

Pese a la baja ejecución, las municipalidades, a través de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), solicitaron al Congreso que amplíe en Q650 millones el presupuesto del 2020 para la ejecución de inversión pública, este dinero sería para financiar los proyectos que no se finalizaron este año.

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Anam, afirmó que las municipalidades son las mejores unidades ejecutoras, pero en los Codedes tienen bajo gasto debido a que esta es una responsabilidad compartida con los gobernadores.

Según el jefe edil, uno de los problemas para la ejecución es la cantidad de trámites y burocracia impuesta por el Ejecutivo, que busca, de esta forma, enviar el dinero que no se ejecuta al fondo común para utilizarlo de la forma que “prefiera”.

Para Escobar es necesario que se apruebe la inversión multianual, que permite mantener el presupuesto de una obra hasta que esta se finalice; además, indicó, que es necesario dejar un bolsón de arrastre que garantice el dinero hasta concluir el proyecto.

Sobre este bolsón, dijo que se había trabajado durante los últimos tres años, pero en el presupuesto del 2020 no se incluyó porque hay un compromiso del actual gobierno de dejar un saldo al presidente electo, Alejandro Giammattei.

Para Eddy Cifuentes, experto en poder local, la Anam necesita reinventarse debido a que durante el último periodo las autoridades han impulsado una gestión inoperante y clientelar.

El experto considera que es importante el fortalecimiento de las municipalidades en lo administrativo, financiero y técnico debido a que por la ausencia del Estado las comunidades están destinadas a vivir en el abandono.

Es recurrente

La baja ejecución de los Codedes se registra cada año. Hasta el 22 de noviembre del 2017 el gasto registrado fue de 39%.

El dinero no gastado no fue enviado al fondo común, sino que se otorgó para que las obras fueran finalizadas este año, tal como ocurrió también con las obras no terminadas en el 2017.

Para Cifuentes, pese a que durante los últimos años de todos los gobiernos se registra baja ejecución, este fue el peor y señala que esto puede generar problemas de gobernabilidad en las comunidades debido a que no se atienden sus necesidades.

Prensa Libre consultó a Segeplan para conocer su postura al respecto, pero al cierre de esta edición no habían respondido la comunicación.

Algunas cifras

Q63,384,081.93 fueron asignados a El Progreso para obras de infraestructura pública, departamento que tiene 75.69% de ejecución presupuestaria.

Q317,668,130.16 es el monto que han invertido los cinco departamentos que llevan más de 50% de gasto para obra pública.

Q608,985,301.24 es la cantidad de dinero que han ejecutado 17 departamentos con menos de la mitad de su gasto en obra pública.

Q328,741,291.00 es el presupuesto para obra pública del departamento de Guatemala, el que tiene la mayor cantidad de dinero asignado pero la menor ejecución.

Q63,384,081.93 se han asignado a El Progreso, que registra la mejor ejecución con 75.69 por ciento de su gasto.

