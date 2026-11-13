Tajumulco e Ixchiguán: 24 años sin aprobar una ley que fije sus límites

Ea posibilidad de que el Congreso apruebe alguna de las tres iniciativas de ley destinadas a establecer los límites entre Tajumulco e Ixchiguán, en San Marcos, enfrenta dificultades por el escenario político previo al proceso electoral, según diputados, pese al llamado del Ministerio de Gobernación (Mingob) para retomar su discusión.

El conflicto territorial entre Tajumulco e Ixchiguán, en San Marcos, se mantiene desde 1933 y, el miércoles último, los alcaldes de ambos municipios expresaron durante una citación en el Legislativo su descontento ante la falta de avances en las mesas de diálogo para encontrar solución al conflicto.

En la cita también participaron autoridades del Mingob y legisladores representantes de San Marcos.

El jefe de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, instó al Congreso a que nuevamente se discutan y analicen tres iniciativas de ley que han sido engavetadas, por medio de las cuales se persigue establecer los límites territoriales entre ambos municipios.

“Es un conflicto que no puede ser eterno, que le tenemos que encontrar una solución y pasa también porque todas las entidades nos involucremos en la solución de este conflicto, y he hecho el llamado al Congreso para que se retomen estas iniciativas de ley como una salida al conflicto”, aseguró Villeda.

Las iniciativas a las que se refirió el titular de la cartera de Gobernación fueron presentadas en el Congreso en el 2002, el 2006 y el 2017. Las tres fueron remitidas al Legislativo por los gobernantes de turno.

Las propuestas fijan límites y deberían ejecutarse en seis meses. También se ordena a las fuerzas de seguridad que garanticen el amojonamiento según las disposiciones que se hayan aprobado

Aprobación difícil

El diputado Samuel Pérez, del bloque Raíces, indicó que es importante encontrar una solución al problema de la conflictividad en estas localidades de San Marcos. Sin embargo, considera que aprobar alguna de las propuestas de ley será muy difícil debido al momento en que se encuentra el Congreso, a las puertas del evento electoral, y que el asunto podría ser discutido solo si el presidente Bernardo Arévalo lo propone.

“Pues va a depender de si el presidente —Arévalo— lo pone sobre la mesa; si no, el próximo año va a ser muy difícil y será perdido, porque todo será de campaña básicamente. Será muy difícil, así es”, afirmó.

El diputado Mario Velásquez, del bloque Cabal y representante de San Marcos, afirmó que es importante encontrar una solución al problema de la conflictividad, ya que con el paso del tiempo también se ha dado la intervención de otros grupos que generan ingobernabilidad.

“Con el tiempo vino a sumarse la intervención de grupos armados que protagonizan actos violentos contra la población, empresas privadas y las fuerzas de seguridad”, afirmó.

Velásquez también indicó que revisará las iniciativas con la finalidad de buscar una solución definitiva al problema de la conflictividad y los enfrentamientos entre ambas comunidades.

El diputado Mario Velásquez, del bloque CABAL, encabezó una reunión con autoridades del Ejecutivo y los alcaldes de Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, para promover una solución definitiva al conflicto territorial que enfrentan ambos municipios desde hace más de 80 años. Durante el encuentro, las autoridades ediles coincidieron en que el problema se originó por la falta de delimitación de las colindancias al momento de la creación de los municipios, lo que ha dificultado resolver las disputas territoriales. — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 11, 2026

¿Qué proponen las tres iniciativas?

La primera iniciativa que buscó una solución al conflicto limítrofe entre Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos, es la 2845, presentada en el 2002 por el entonces presidente Alfonso Portillo. La propuesta de ley fue conocida en el pleno en abril del 2003 y enviada a la Comisión de Gobernación.

Propone fijar los límites territoriales definitivos entre ambas comunidades. En el artículo 1 establece puntos y coordenadas —del encuentro de los ríos Las Barrancas al cierre Once de Mayo y Champajchej— y ordena a los pobladores respetar los límites y ubicarse de inmediato en la jurisdicción que les corresponde.

También manda a la Policía Nacional Civil (PNC) a colaborar con ambas municipalidades y la Gobernación Departamental. La propuesta nació del trabajo de una comisión creada por los acuerdos gubernativos 832-2000 y 138-2001, con el aval técnico del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El expediente aún no tiene número de decreto ni fecha de aprobación.

La segunda es la iniciativa 3537, que fue conocida en el pleno en septiembre del 2006. El proyecto fue remitido por el expresidente Óscar Berger y enviado a la Comisión de Gobernación.

La propuesta fija 15 puntos geográficos, desde la unión de los ríos Las Barrancas hasta Horqueta Intermedia, e incorpora tramos como Ventana Santa Rosa, Guardia Vieja, Río Choapequez y Casa de Doña Graciela, geográficamente situados en el municipio de Ixchiguán, en la zona limítrofe con Tajumulco.

El artículo 2 establece que los pobladores deben respetar los límites y ubicarse de inmediato en su jurisdicción. También ordena a los ministerios de Comunicaciones y de Gobernación, así como al IGN, realizar el deslinde y amojonamiento en seis meses improrrogables. Además, ordena a la PNC colaborar con ambas municipalidades y la Gobernación Departamental.

El expediente que acompaña a la iniciativa, de 807 folios, relata que el conflicto, que entonces tenía más de 70 años, surgió cuando Ixchiguán fue elevado a municipio en 1933 sin límites demarcados y que ha dejado víctimas mortales.

Esta iniciativa es la más avanzada en el Legislativo, ya que, luego de emitirse el dictamen favorable, fue conocida en primer y segundo debate en agosto y septiembre del 2007.

El Ejército de Guatemala informó sobre el hallazgo de cartuchos y vainas de diferentes calibres durante su ingreso a sectores de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, durante una intervención el 18 de mayo del 2017. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

La última propuesta es la 5326, remitida por el Organismo Ejecutivo, encabezado entonces por Jimmy Morales. Fue conocida en el pleno en octubre del 2017 y remitida a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Al igual que las anteriores, propone establecer puntos georreferenciados con coordenadas específicas de norte a occidente en cada una de las poblaciones. También obliga a los pobladores a respetar estos límites y ordena al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y al IGN realizar el deslinde y amojonamiento en seis meses improrrogables, con recursos que asignará el Ministerio de Finanzas.

Además, encarga al Ministerio de Gobernación que, por medio de la PNC, brinde seguridad durante el amojonamiento. Según la exposición de motivos, esta iniciativa surgió tras el estado de sitio decretado en junio del 2017 y fue elaborada por una mesa técnica interinstitucional.

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Intereses más allá de los límites

Según explica Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el conflicto territorial entre estas comunidades de San Marcos “no se resuelve solo fijando límites”, ya que en esta área también hay otros intereses que van más allá de lo territorial.

“El tema de fijar límites indudablemente tiene que ser el primer paso. Inclusive la Constitución establece que es el Congreso quien fija los límites territoriales, pero eso no quiere decir que forzosamente la conflictividad se va a detener; ahí lo que hay es intereses más allá de los límites”, asegura.

Quezada también considera que el Estado requiere una estrategia para recuperar el control y enfrentar a otros actores que inciden en el conflicto.

“Cuando no se hace presencia del Estado en el lugar es porque hay otros intereses, fundamentalmente el contrabando, intereses del narcotráfico y otros intereses diversos. El Estado tiene que tratar de recuperar la gobernabilidad… porque al final es tierra de nadie”, advierte el experto, quien además considera que los estados de sitio no resuelven los problemas en estos lugares.

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