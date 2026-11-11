Ixchiguán y Tajumulco: alcaldes exigen soluciones ante escalada del conflicto territorial en San Marcos

En medio de una nueva escalada de violencia entre Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, los alcaldes de ambos municipios exigieron soluciones al conflicto territorial durante una citación efectuada este miércoles 11 de noviembre en el Congreso de la República, en la que participaron autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa.

La reunión, convocada por el diputado Mario Velásquez de la bancada Cabal, se desarrolló después de varios incidentes armados registrados durante octubre, que dejaron un soldado fallecido y otros dos militares heridos.

Durante la citación, el alcalde de Ixchiguán, Alberto Lucas, responsabilizó al Estado por no haber definido los límites territoriales entre ambos municipios y cuestionó que las numerosas mesas de diálogo no hayan permitido alcanzar una solución.

Lucas sostuvo que las diferencias territoriales han provocado enfrentamientos, muertes y resentimientos entre los pobladores, por lo que considera difícil alcanzar una solución únicamente mediante conversaciones entre las comunidades.

"Eso ya no se va a resolver entre los dos pueblos, señores. Y no es que yo sea apático, pero poner a los dos pueblos donde ha habido muerte, ahora ya es cultural, ya es venganza, odio, rivalidad, va a estar difícil", expresó Lucas.

El jefe edil cuestionó la falta de resultados de las reuniones sostenidas durante años y señaló que las autoridades deben asumir su responsabilidad para establecer los límites territoriales.

"Yo me he dado cuenta y agradezco a las autoridades que han tomado muy en serio este tema, pero muy en serio. Pero también lamento de las autoridades que solo lo agarran a veces como juego, como esos que se ven por ahí, esos que no saben lo que están haciendo", manifestó.

Lucas recordó que durante la gestión de un exgobernador departamental participó en 21 reuniones sin que se lograra un acuerdo.

El alcalde insistió en que la solución debe incluir una definición clara de los límites entre los municipios. También explicó que, aunque los alcaldes pueden mantener comunicación, las diferencias entre los pobladores dificultan los acercamientos.

"Nosotros como alcaldes podemos compartir y hasta echarnos una vuelta, pero la gente no lo entiende así", indicó.

Lucas también denunció que grupos de personas han hecho revisiones de vehículos en sectores vinculados con el conflicto y aseguró que cuenta con fotografías y videos de esos hechos.

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El alcalde de Ixchiguán, Alberto Lucas, responsabiliza al Estado por la falta de delimitación territorial con Tajumulco durante una citación en el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Esvin García )

Tajumulco denuncia presencia de encapuchados y búnkeres

Mientras que el alcalde de Tajumulco, Moisés Romero, denunció hechos violentos, la presencia de personas encapuchadas que presuntamente revisan vehículos y la existencia de construcciones utilizadas como búnkeres en el área en disputa.

Durante la citación, Romero solicitó investigar las estructuras utilizadas como búnkeres y los hechos violentos denunciados en las comunidades de ambos municipios.

El jefe edil dijo que en que las investigaciones deben llevarse a cabo en los dos territorios y no concentrarse únicamente en una de las partes.

"Porque recuerden que aquí es un conflicto entre dos pueblos. Yo no puedo decir: solo ahí hay. No, hay que ver en las dos partes", comentó.

Agregó que hay pobladores que construyen estructuras de piedra en sectores del área en disputa.

"La otra situación es la foto que ve aquí. Yo quiero dejarlo claro: ahí es en Vía Real, es la gente de Vía Real que está encapuchada ahí en esa foto, y es ahí donde estaban subiendo en las camionetas para registrar a la gente", manifestó.

El alcalde denunció disparos contra viviendas de habitantes de una comunidad que identificó como Tuchán.

"Y últimamente han estado disparando los de Vía Real a las casas de la gente de Tuchán con armas de alto calibre", aseguró.

El 13 de octubre de 2026 un grupo de niñas se refugiaba bajo sus escritorios al escuchar disparos cerca de su escuela, en la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Gobernación reconoce que presencia militar no resuelve el conflicto

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que la presencia policial y militar no resuelve por sí sola el conflicto territorial y planteó la necesidad de retomar tres iniciativas de ley relacionadas con la delimitación entre ambos municipios.

"Nosotros estamos ahí para dar protección, para evitar que las comunidades se agredan, pero es difícil que a través de una actuación militar o policial este conflicto de alguna manera se resuelva", expresó.

El ministro también se refirió a los búnkeres mencionados por los alcaldes y señaló que algunas de esas estructuras han sido utilizadas para agredir a integrantes del Ejército y de la PNC.

"Como lo ha dicho el alcalde, hay temas ahí que tienen que ver con búnkeres que se han construido, que de alguna manera han servido incluso para agredir no solo al Ejército, sino también a la Policía Nacional Civil, donde incluso ha habido soldados fallecidos, policías heridos", manifestó.

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Villeda afirma que el conflicto tiene unos 93 años

Al salir de la citación, Villeda señaló que el conflicto entre Ixchiguán y Tajumulco tiene aproximadamente 93 años.

"Entiendo que el Ministerio Público lo tiene una investigación abierta. Lo que pasa es que aquí este conflicto como otros conflictos ha sido aprovechado por el crimen organizado para sus propósitos y a partir de ahí ya tenemos personas ahí operando con armamento de alto calibre", indicó.

"Este es un conflicto que se tiene que resolver de manera legal y privilegiando la comunicación entre las comunidades, el diálogo, que básicamente es lo que ha tratado de hacer Coprecon en las distintas mesas que ha generado para llegar a una solución en este tema", expresó.

Defensa y Gobernación mantienen operativos

El viceministro de Defensa, Jorge Mario Lemus, indicó que esa cartera continúa apoyando las acciones de seguridad pública y mantiene coordinación con las autoridades locales.

Explicó que el comandante de la brigada militar con jurisdicción en San Marcos mantiene comunicación con los alcaldes y participa en las acciones de seguridad.

Por su parte, el gobernador departamental de San Marcos informó que funcionan mesas de seguridad y de conflictividad para atender los problemas de la región.

"Tenemos una mesa de seguridad establecida en el departamento de San Marcos. También tenemos establecida una mesa de conflictividad por los casos emblemáticos que tenemos en San Marcos", indicó.

El gobernador agregó que pobladores de Tajumulco presentaron un memorial en el que solicitaron un estado de prevención y que la petición fue trasladada al Ministerio de Gobernación.

Conflicto se intensificó durante octubre

Los reclamos de los alcaldes se producen después de una serie de hechos violentos registrados en octubre en el área limítrofe entre Ixchiguán y Tajumulco.

El 8 de octubre, un soldado murió por un disparo en la cabeza mientras brindaba seguridad en una posición militar establecida para proteger a las comunidades en conflicto.

Ese día, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó que el ataque había sido por un francotirador desde otra posición.

"Lastimosamente hoy el Ejército de Guatemala está de luto porque un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente", declaró Sáenz durante una conferencia de prensa.

El funcionario advirtió sobre la presencia de estructuras del crimen organizado transnacional y armamento de alto poder en la región.

Cinco días después, el 13 de octubre, se registraron nuevos enfrentamientos armados entre pobladores de ambos municipios, mientras se desarrollaba una reunión de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon).

Según informes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de la Defensa, los disparos comenzaron alrededor de las 14 horas y se prolongaron hasta la medianoche.

La violencia también afectó a la comunidad educativa. Un video divulgado durante esos incidentes mostró a niñas que buscaban refugio debajo de sus escritorios mientras se escuchaban detonaciones. Ante la situación, el Ministerio de Educación dispuso que los establecimientos de Ixchiguán continuaran las clases a distancia.

El 30 de octubre se registró otro incidente en un puesto de observación militar ubicado en la elevación 3100, en el área limítrofe entre ambos municipios.

Un oficial y un elemento de tropa resultaron heridos mientras llevaban a cabo labores de vigilancia. Según informó el Ejército, ambos fueron evacuados, recibieron atención médica y se encontraban estables y fuera de peligro.

Autoridades advierten sobre posibles vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con información de inteligencia militar, grupos que operan en Ixchiguán y Tajumulco y que presuntamente tienen vínculos con el Cartel de Sinaloa buscarían provocar el retiro de los militares desplegados en la zona.

El Ministerio de la Defensa también señaló que el conflicto territorial involucra áreas destinadas al cultivo de amapola y que estructuras criminales podrían estar aprovechando las disputas para reclutar pobladores.

Un informe de Coprecon mencionó que los enfrentamientos del 13 de octubre podrían estar relacionados con la intención de destruir búnkeres utilizados por comunitarios y presuntos integrantes del crimen organizado.

Según el documento, pobladores de la aldea Villa Real, Tajumulco, tenían previsto destruir estructuras ubicadas en la aldea Tuichán, Ixchiguán.

El informe también señaló que representantes de Coprecon consideraban agotadas las posibilidades de diálogo entre las comunidades y plantearon elevar el conflicto al Consejo Nacional de Seguridad, así como evaluar la declaración de un estado de sitio.