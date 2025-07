“Todos ustedes vienen y no hacen nada”, les dice “Tres Quiebres” a diputados en el Congreso

Este jueves 3 de julio los diputados se dan cita en el Congreso, pero previo a que se completara el quorum de 81 legisladores para seguir con la sesión plenaria, el diputado Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Quiebres”, se movilizó en el Hemiciclo y se dirigió a los demás diputados.

“Todos ustedes vienen y no hacen nada”, les dijo el diputado Esduin Javier Javier al resto de sus compañeros al hacer referencia a que se le cuestiona por ser uno de los legisladores que más falta al Congreso.

Lo dicho por el funcionario causó reacciones en el resto de los diputados.

“Yo cuando vengo me pagan mis comisiones, cuando no vengo no me pagan, entonces están estafando más al fisco ustedes que yo”, indicó.

Luego se reanudó la sesión para la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

Aunque algunos han presentado excusas o licencias, 10 diputados figuraban entre los que más ausencias han acumulado en las 17 sesiones plenarias convocadas entre febrero y abril recién pasados, en un contexto marcado por el aumento salarial de los funcionarios.

La lista la encabezaban el diputado César Augusto Amézquita Del Valle, del partido Visión con Valores (Viva), con nueve inasistencias. Le seguían José Inés Castillo Martínez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y José Luis Galindo De León, de Valor, ambos con ocho ausencias. Con siete faltas figura Esduín Jerson Javier Javier, “Tres Quiebres”, representante del partido Cambio por Chiquimula.

Con seis inasistencias aparecían otros seis congresistas: Fidel Reyes Lee (BIEN); José Orlando Pérez Marroquín (INDP–Semilla); Nadia Lorena De León Torres (Nosotros); Danilo Madrazo Mazariegos y Felipe Alejos Lorenzana (ambos de Todos); y Ervin Adim Maldonado Molina (UNE).

El salario que se recetaron los diputados ha sido objeto de críticas; sin embargo, la nómina revela el aumento en el salario base de los 160 legisladores, elevando sus ingresos totales a Q66 mil 300. La Junta Directiva recibe aún más con sueldos de hasta Q81 mil 300.

Le puede interesar: Pleno del Congreso es convocado para dos sesiones en un día y diputados podrán cobrar las dietas de todo el mes

#Ahora | “Todos ustedes vienen y no hacen nada”, les dice el diputado Esduin Javier Javier al resto de sus compañeros al hacer referencia a que se le cuestiona por ser uno de los legisladores que más falta al Congreso. pic.twitter.com/E7P1T2w7UZ — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 3, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.