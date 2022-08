TSE investiga a Thelma Cabrera (y a varios personajes de la política) y pide información de sus redes sociales para establecer si está incurriendo en campaña anticipada

El mensaje iba acompañado de dos fotografías de la notificación que recibió del TSE, en donde hay capturas de mensajes a los que Cabrera retuiteó en relación a la energía eléctrica y al movimiento Codeca.

Cabrera no ha sido la primera vez que está en el ojo del TSE, puesto que el pasado 25 de marzo se informó que el Departamento de Coordinación de Monitoreo elaboró un listado de 12 personas que podrían estar infringiendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos al incurrir en lo que podría ser propaganda ilegal, y entre ellas estaba la excandidata presidencial.

Prensa Libre y Guatevisión consultaron al TSE sobre el tema y se informó que la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral notificó a la excandidata presidencial, Thelma Cabrera sobre un informe que tiene en su poder, donde investiga posible posicionamiento de su imagen con miras a las elecciones, por lo cual le pide una explicación sobre varias publicaciones que ha hecho en sus redes sociales.

Una fuente con conocimiento del expediente manifestó que, de momento, no es advertencia ni tampoco sanción, sino únicamente le están solicitando a Cabrera que informe al TSE sobre sus publicaciones.

Afirmó que esta situación es como parte de la investigación que inició la Inspección General para determinar si está incurriendo en campaña anticipada, luego de recibir de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión un informe de las publicaciones de Cabrera tras el monitoreo mensual.

Así como Cabrera, hay otros personajes de la política que también han sido notificados sobre estos informes y se les ha solicitado información para establecer si están incurriendo en campaña anticipada, según precisó la fuente, quien confirmó que actualmente son unos 20 expedientes que están bajo investigación en la Inspección General del TSE.

Procedimiento

Según el procedimiento actual, la Unidad de Medios de Comunicación del TSE inicia con la verificación y monitoreo de todas las publicaciones en redes sociales y otras plataformas. Si determina que hay indicios de posible posicionamiento de su imagen, procede a remitir a la Inspección General un expediente para que lleve a cabo la investigación.

La Inspección General realiza la investigación y solicita información a los sujetos que figuran en los informes y si determina que hay pruebas que cataloguen las publicaciones como campaña anticipada, procede a remitir el informe al Registro de Ciudadanos, quien cuenta con la facultad de imponer sanciones y advertencias. Si en caso no se encuentran indicios de campaña, se cierra el expediente.

También se mencionó que serían unos 65 informes los que ha mandado la Unidad de Medios de Comunicación del TSE para que se investigue.

En el listado de 12 personas que posiblemente infringían la Ley Electoral y de Partidos Políticos al posicionar sus figuras con miras al proceso electoral, publicado el 25 de marzo del 2022, estaban incluidos Thelma Cabrera Pérez, el exministro de Cultura y Deportes y excandidato a la Presidencia José Luis Chea Urruela y del diputado por Santa Rosa Carlos Napoleón Rojas Alarcón.

Este año el TSE únicamente ha notificado a tres políticos de que podrían no ser inscritos en el proceso electoral si continúan llevando a cabo actividades de posicionamiento de su imagen. Las notificaciones se hicieron en marzo y aún no tiene una resolución en firme.

Se trata de los excandidatos presidenciales Roberto Arzú y Edmond Mulet, así como el alcalde de Mixco, Neto Bran.

En las últimas semanas se ha visto en redes sociales varias publicaciones de políticos que eventualmente lanzarían su candidatura, como Zury Ríos, Sandra Torres, Neto Bran, Roberto Arzú y Miguel Martínez, que ha promovido candidaturas a diputados.

En el caso de Sandra Torres, se ha promocionado sobre la promoción de bonos.

El acompañamiento a migrantes ha sido tema que ha usado Zury Ríos.

El ofrecimiento del regreso de la pena de muerte a Guatemala ha sido uno de los temas que ha publicado Roberto Arzú.

