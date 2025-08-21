TSE oficializa la inscripción de dos nuevos partidos políticos de Carlos Pineda y Mauricio Radford

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con 28 partidos políticos inscritos, de acuerdo con las dos autorizaciones más recientes del departamento de Organizaciones Políticas. Las resoluciones correspondientes se publicarán en los próximos días en el Diario Oficial.

Los nuevos partidos son Servir, cuyo secretario general es Erwing Antonio Tobar Ralón, y Fuerza por Guatemala, encabezado por José Mauricio Radford Hernández.

El logotipo de Servir consiste en un círculo con fondo celeste, en cuyo interior se observa un tractor; en la parte inferior aparece el nombre de la agrupación.

Fuerza por Guatemala utiliza un mapa azul del país, sostenido por una mano del mismo color y rodeado por un círculo rojo; debajo se lee el nombre del partido.

Aspiraciones presidenciales

Servir ha tenido presencia en redes sociales mediante la imagen de Carlos Pineda, quien en el 2023 aspiró a la Presidencia con el partido Prosperidad Ciudadana.

Problemas legales de esa agrupación anularon la inscripción de Pineda y su eventual candidatura para las elecciones generales pasadas.

Actualmente, Pineda forma parte de Servir, donde se desempeña como encargado del área de formación política.

Radford, por su parte, intentó postularse en el 2019 como candidato presidencial del partido Fuerza, pero su inscripción fue revocada. Los recursos legales que presentó en busca de su reinscripción no prosperaron.