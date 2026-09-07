TSE oficializa la inscripción definitiva de Raíces como partido político

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este lunes 7 de septiembre en el Diario de Centro América la oficialización de la inscripción definitiva del partido político Raíces.

En la publicación, el TSE explicó que el ciudadano Samuel Andrés Pérez Alvarez se presentó ante la Dirección General del Registro de Ciudadanos para solicitar la inscripción definitiva de esa agrupación política y adjuntó la documentación referida en el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Añadió que, en cumplimiento del artículo 69 de la citada ley, procede la publicación del edicto que contiene el resumen de la escritura pública constitutiva, los estatutos y la nómina de integrantes de los órganos permanentes de la referida organización política. También publica el testimonio de la escritura pública de constitución.

Esta fue requerida por los integrantes de la Junta Directiva Provisional del Comité al notario José Fernando Alonzo García, quien autorizó la escritura pública 97 en la ciudad de Guatemala el 17 de agosto del 2026.

En el referido instrumento público se consignan los principios y postulados del partido, los cuales se encuentran enmarcados en las normas y principios democráticos, según la publicación del TSE.

En la declaración jurada que exige la ley se hace constar que la organización cuenta con el número de afiliados requerido y la organización partidaria respectiva.

El partido político llevará por nombre Raíces. El emblema o símbolo que lo identificará estará compuesto por una representación gráfica combinada.

De acuerdo con la publicación, los estatutos se encuentran transcritos en la escritura pública de constitución, la cual se apega a las exigencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El 25 de mayo del 2025, el diputado Samuel Pérez y otros oficialistas presentaron su propuesta para un futuro partido político. Se trata de Raíces, la alternativa con la que esperan participar en las próximas elecciones ante la cancelación de Movimiento Semilla.

La creación de este partido político provocó divisiones en Movimiento Semilla, debido a que otros fundadores rechazaron la creación de una nueva organización política.

Para leer más: Movimiento Semilla queda cancelado y facción oficialista respalda como alternativa al comité Raíces

Movimiento Semilla fue el partido político con el que Bernardo Arévalo alcanzó la presidencia de Guatemala, pero investigaciones del Ministerio Público (MP), presentadas tras las votaciones del 2023, sugirieron que la agrupación pudo cometer delitos al constituirse como partido político.

El bloque oficialista de 23 diputados se fragmentó en el 2025 y se dividió en dos grupos: uno optó por rescatar a Movimiento Semilla y otro, por comenzar el proceso de constitución de un nuevo partido político.

Lo anterior dio paso a la formación del partido Raíces, con el que un grupo de oficialistas espera competir en las elecciones generales del 2027.

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