Sarampión en Guatemala: se duplican casos en una semana

Guatemala

Sarampión en Guatemala: se duplican casos en una semana

La mayor concentración de casos de sarampión se registra en Santiago Atitlán, Sololá.

|

time-clock

Cuatro de cada 10 casos de sarampión en Guatemala se registran en Santiago Atitlán. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En una semana, los casos de sarampión se duplicaron en Guatemala. La actualización del Ministerio de Salud para este 26 de enero indica 82 personas con diagnóstico positivo; una semana atrás, eran 39.

Sololá concentra el 48.7% de los casos, mientras que el 20.7% se detectó en el departamento de Guatemala.

La rápida diseminación del virus ha ocasionado que los contagios se hayan extendido a la mitad del país, pues de seis departamentos donde una semana atrás se identificaron personas infectadas, ahora son 12.

De acuerdo con Erika Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, la identificación de los casos se ha logrado mediante el seguimiento de las cadenas de contagio, a partir de las primeras personas diagnosticadas con el virus en Santiago Atitlán, Sololá, donde se originó el brote.

LECTURAS RELACIONADAS

Personal de Salud rastrea contactos de casos positivos de sarampión en Santiago Atitlán, tras brote en evento religioso. (Foto Prensa Libre: Belinda Martínez)

Sarampión en Guatemala: Salud activa búsqueda de casos e intensifica vacunación en Santiago Atitlán, que abarcará 9 mil hogares

chevron-right

Sarampión llega a la capital de Guatemala: confirman primer caso ligado a brote en Santiago Atitlán

chevron-right

“Se les da seguimiento a nivel comunitario para garantizar que estén en condiciones de salud adecuadas y, si tienen la necesidad de ir a un servicio de mayor resolución, se pone en contacto con los hospitales para darle seguimiento”, dijo Gaitán.

El brote de sarampión se originó en Santiago Atitlán, donde se reportaron los primeros cinco casos, todos con el antecedente común de haber asistido a un evento religioso masivo entre el 10 y el 14 de diciembre del 2025.

Una persona infectada con el virus puede contagiar entre 12 y 18 personas no vacunadas. La transmisión del virus es por vía aérea, a través de gotículas o aerosoles, y puede permanecer en el aire o en las superficies hasta dos horas.

La vacunación es la manera más efectiva de frenar el brote. Por ello, Gaitán aconseja revisar los esquemas de vacunación de los menores de 16 años, lo que permitirá actualizar oportunamente los carnés de vacunación.

Estos son los casos reportados por departamento:

  • 39 casos en Sololá
  • 17 en Guatemala
  • 5 en Escuintla
  • 5 en Izabal
  • 3 en Jalapa
  • 3 en Petén
  • 2 en Totonicapán
  • 2 en Quetzaltenango
  • 2 en Quiché
  • 2 en Huehuetenango
  • 1 en Sacatepéquez
  • 1 en Baja Verapaz

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Alerta por sarampión Ministerio de Salud Sarampión en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS