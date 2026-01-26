Sarampión en Guatemala: se duplican casos en una semana

En una semana, los casos de sarampión se duplicaron en Guatemala. La actualización del Ministerio de Salud para este 26 de enero indica 82 personas con diagnóstico positivo; una semana atrás, eran 39.

Sololá concentra el 48.7% de los casos, mientras que el 20.7% se detectó en el departamento de Guatemala.

La rápida diseminación del virus ha ocasionado que los contagios se hayan extendido a la mitad del país, pues de seis departamentos donde una semana atrás se identificaron personas infectadas, ahora son 12.

De acuerdo con Erika Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, la identificación de los casos se ha logrado mediante el seguimiento de las cadenas de contagio, a partir de las primeras personas diagnosticadas con el virus en Santiago Atitlán, Sololá, donde se originó el brote.

“Se les da seguimiento a nivel comunitario para garantizar que estén en condiciones de salud adecuadas y, si tienen la necesidad de ir a un servicio de mayor resolución, se pone en contacto con los hospitales para darle seguimiento”, dijo Gaitán.

El brote de sarampión se originó en Santiago Atitlán, donde se reportaron los primeros cinco casos, todos con el antecedente común de haber asistido a un evento religioso masivo entre el 10 y el 14 de diciembre del 2025.

Una persona infectada con el virus puede contagiar entre 12 y 18 personas no vacunadas. La transmisión del virus es por vía aérea, a través de gotículas o aerosoles, y puede permanecer en el aire o en las superficies hasta dos horas.

La vacunación es la manera más efectiva de frenar el brote. Por ello, Gaitán aconseja revisar los esquemas de vacunación de los menores de 16 años, lo que permitirá actualizar oportunamente los carnés de vacunación.

Estos son los casos reportados por departamento: