“Son especialistas en la persuasión y el engaño”: Migración alerta por falsa oferta de trabajo en el extranjero

¿Recibiste una oferta de trabajo desde el número 3968-1424? El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) alertó que es falsa una propuesta de empleo en el extranjero difundida desde ese teléfono y que utiliza el nombre y la fotografía de su director general, Danilo Rivera, para generar confianza. La institución advirtió sobre un posible mecanismo de estafa y aclaró que no ofrece empleos por medio de números de celular, no cobra por sus servicios ni utiliza intermediarios.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la alerta del IGM y los riesgos de las falsas ofertas de trabajo, principalmente aquellas que prometen oportunidades laborales en el extranjero y solicitan posteriormente dinero o información personal. Los participantes recomendaron verificar directamente con las instituciones la autenticidad de cualquier propuesta antes de efectuar pagos o proporcionar datos.

Migración desmiente la oferta

El IGM y Rivera desmintieron los supuestos ofrecimientos laborales efectuados en nombre de la institución. Según la información institucional compartida, los números autorizados son 2411-2411, 2411-2412 y 4214-3566. Migración también pidió a las personas que reciban mensajes sospechosos no efectuar pagos, no proporcionar información personal y denunciar posibles estafas ante las autoridades.

En Impacto Directo se advirtió que los ofrecimientos de empleo pueden aprovechar las expectativas de quienes buscan una oportunidad laboral. Uno de los participantes señaló que en algunos casos las víctimas son remitidas posteriormente a supuestas agencias para gestionar documentos migratorios.

“Pagas por el trámite de visa y resulta que ni una ni otra cosa”, expresó al referirse a modalidades en las que se solicita dinero y finalmente tampoco se concreta el empleo ofrecido.

La falsa oferta laboral circula desde un número de celular y podría utilizarse como mecanismo de estafa, según Migración. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los participantes también mencionaron otros ofrecimientos laborales fraudulentos en los que se solicitan características personales específicas o dinero como requisito. Durante la discusión se relató el caso conocido por uno de ellos de jóvenes que habrían recibido una supuesta propuesta relacionada con modelaje que, según afirmó, terminó vinculada con un burdel. El señalamiento fue presentado como una experiencia conocida por el participante y no como parte de la alerta específica divulgada por Migración.

Ante esos riesgos, en el programa recomendaron comprobar la existencia de la empresa o institución, buscar una dirección física, verificar sus canales oficiales y contrastar la información antes de aceptar una propuesta. “No solo se deje llevar por la ilusión, porque estas personas son especialistas en la persuasión y el engaño”, advirtió uno de los participantes.

Recomiendan verificar antes de proporcionar datos

Otra de las recomendaciones fue comunicarse directamente con la institución que supuestamente ofrece el empleo para confirmar o descartar la plaza laboral. Los participantes señalaron como elementos que deben despertar cautela la ausencia de una dirección verificable, un correo institucional o canales oficiales de comunicación, aunque precisaron que la existencia de estos elementos tampoco garantiza por sí sola la autenticidad de una propuesta.

La discusión concluyó con un llamado a proteger los datos personales y verificar el origen de mensajes, llamadas y correos electrónicos con ofrecimientos laborales. En el caso difundido desde el 3968-1424, Migración sostiene que la oferta es falsa y reitera que no cobra por sus servicios ni trabaja con intermediarios.

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