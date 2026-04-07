Accidente de bus en Villa Canales deja heridos y personas con crisis nerviosa

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Accidente de bus en Villa Canales deja heridos y personas con crisis nerviosa

Tres personas heridas en accidente de bus extraurbano en aldea El Tablón, Villa Canales.

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Los Bomberos Voluntarios informaron que un accidente de tránsito se registró este martes 7 de abril en la bajada hacia la aldea El Tablón, Villa Canales.

Añadieron que, en el lugar, un bus extraurbano cayó en un barranco por causas que aún no han sido establecidas.

Según el reporte de los socorristas, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para su evaluación médica.

Las autoridades trabajan en el área del percance para determinar las circunstancias y coordinar la remoción del vehículo.

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Además, atendieron a pasajeros que sufrieron crisis nerviosa.

La PMT de Villa Canales reportó que agentes trabajan en el área para regular el paso de vehículos mientras los bomberos atienden a los pasajeros.

Para leer más: “54 muertes y nada cambió”: a un año del trágico accidente de autobús en la calzada La Paz

El 31 de marzo pasado, un bus extraurbano se accidentó en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, con resultado de 27 pasajeros trasladados.

Las personas trasladadas sufrieron traumas y lesiones en distintas partes del cuerpo, según el reporte de los bomberos en esa ocasión.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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