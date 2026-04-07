Accidente de bus en Villa Canales deja heridos y personas con crisis nerviosa

Los Bomberos Voluntarios informaron que un accidente de tránsito se registró este martes 7 de abril en la bajada hacia la aldea El Tablón, Villa Canales.

Añadieron que, en el lugar, un bus extraurbano cayó en un barranco por causas que aún no han sido establecidas.

Según el reporte de los socorristas, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para su evaluación médica.

Las autoridades trabajan en el área del percance para determinar las circunstancias y coordinar la remoción del vehículo.

Además, atendieron a pasajeros que sufrieron crisis nerviosa.

La PMT de Villa Canales reportó que agentes trabajan en el área para regular el paso de vehículos mientras los bomberos atienden a los pasajeros.

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Bus cae a barranco en Villa Canales y deja al menos tres personas heridas, según confirmaron @BVoluntariosGT



El accidente de tránsito se registró en la bajada hacia la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, luego de que un bus extraurbano cayera a un barranco por… pic.twitter.com/f0HMJpuMQc — Andrea Domínguez (@andread_gtv) April 7, 2026

El 31 de marzo pasado, un bus extraurbano se accidentó en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, con resultado de 27 pasajeros trasladados.

Las personas trasladadas sufrieron traumas y lesiones en distintas partes del cuerpo, según el reporte de los bomberos en esa ocasión.

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