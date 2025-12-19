Accidente en el km 12 de la ruta al Atlántico complica el tránsito en la capital

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que la madrugada de este viernes 19 de diciembre se registró un accidente en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 25.

En el lugar, un camión volcó y otro chocó contra un paredón. Una persona murió y el cuerpo quedó sobre el pavimento.

Lo ocurrido provocó tránsito lento en esa ruta y en otros puntos de la capital.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que en el Anillo Periférico, zona 7, la circulación ya se ve afectada debido al accidente en la ruta al Atlántico.

Añadió que el cadáver fue retirado de la carretera y que grúas finalizaron el retiro de ambos camiones accidentados. Aunque las autoridades concluyeron las diligencias, el tránsito se acumuló y aún persisten complicaciones en la movilización.

La comuna informó a los usuarios que, debido al percance, las líneas 7 y 18 del Transmetro se ven afectadas en el servicio.



Indicó que el tránsito también presenta complicaciones en sentido norte en la calle Martí y el bulevar El Naranjo.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

MP arriba a ruta El Atlántico, km. 12.5 en zona 25.



Allí 1 camión está volcado, otro chocado contra paredón, además que lamentablemente 1 persona falleció y su cuerpo queda en pavimento.



Se agiliza tránsito hacia oriente y se apoya a las autoridades en la escena.#PoliciaMT… pic.twitter.com/2E1nllzWY5 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 19, 2025

Por favor usuarios de Línea 7 del servicio de TRANSMETRO, alerta vial porque se deshabilitó servicio.



Persona falleció en ruta El Atlántico, km. 12 en zona 25, además un camión volcó en el lugar.



Impacta hasta Periférico zona 7. Ya se agilizan los tramos, se retiran vehículos… pic.twitter.com/MxRh42Tjbf — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 19, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.