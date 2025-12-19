Accidente en el km 12 de la ruta al Atlántico complica el tránsito en la capital

Sucesos

Accidente en el km 12 de la ruta al Atlántico complica el tránsito en la capital

El tránsito en varios sectores de la capital se ve afectado por accidente de camiones en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico.

|

time-clock

CAOS SALIDA AL ATLÁNTICO DESDE LA CAPITAL

Accidente en el km 12 de la ruta al Atlántico complica movilidad en la capital . (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que la madrugada de este viernes 19 de diciembre se registró un accidente en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 25.
En el lugar, un camión volcó y otro chocó contra un paredón. Una persona murió y el cuerpo quedó sobre el pavimento.

Lo ocurrido provocó tránsito lento en esa ruta y en otros puntos de la capital.


Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que en el Anillo Periférico, zona 7, la circulación ya se ve afectada debido al accidente en la ruta al Atlántico.

EN ESTE MOMENTO

industria manufacturas alimentos y bebidas F HPL

Reacciones por alza al salario mínimo 2026 reflejan división de opiniones entre sectores

Right

Rutas para trasiego ilegal cruzan zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán

Right

Añadió que el cadáver fue retirado de la carretera y que grúas finalizaron el retiro de ambos camiones accidentados. Aunque las autoridades concluyeron las diligencias, el tránsito se acumuló y aún persisten complicaciones en la movilización.

La comuna informó a los usuarios que, debido al percance, las líneas 7 y 18 del Transmetro se ven afectadas en el servicio.

Indicó que el tránsito también presenta complicaciones en sentido norte en la calle Martí y el bulevar El Naranjo.

Para leer más: Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Caos vial Ruta al Atlántico 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS