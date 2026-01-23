Accidente en la calzada San Juan deja dos motoristas muertos y el tránsito es afectado

Accidente en la calzada San Juan deja dos motoristas muertos y el tránsito es afectado

Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 8a avenida, zona 7 capitalina, según reportes de socorristas.

Miguel Barrientos

y

Dos motoristas mueren en la calzada San Juan y 8a avenida, zona 7 capitalina. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron este 23 de enero sobre un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 8a avenida A, zona 7 capitalina, en el que murieron dos personas.

Según los socorristas, el percance dejó dos personas muertas, quienes viajaban en motocicleta.

Además, se reportó que una persona resultó herida y tuvo que ser atendida por los socorristas.

Debido a la emergencia, la Policía Nacional Civil fue requerida al punto y se efectúan cierres viales.

Se espera que peritos del Ministerio Público procesen la escena para determinar responsabilidades en el caso.

Cierres rumbo a occidente

Autoridades de Tránsito recomiendan precaución a los automovilistas, debido a trabajos y cierres que se efectuarán en ese sector, anunciados para la noche de este viernes.  

El paso en la calzada Roosevelt resultará afectado por la instalación de iluminación que efectuará el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en un viaducto que se construye.

Desde este viernes 23 de enero a partir de las 22 horas hasta el sábado 24 a las 4 horas, habrá cierre total en la calzada San Juan con dirección al occidente, para avanzar en la instalación de iluminación de la obra y cercanías.

El paso vehicular será desviado sobre la calzada Roosevelt. El cierre comenzará desde la 7a avenida de la zona 7 y se reincorporará a la calzada San Juan en la 10a avenida de la misma zona.

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

