Accidentes en las rutas Interamericana y al Pacífico generan complicaciones de tránsito este lunes

Dos accidentes de tránsito complican la movilidad vehicular este lunes 15 de junio en dos rutas principales del país.

Provial informó que uno de los percances se registró en el kilómetro 41.5 de la ruta Interamericana, en Sumpango, Sacatepéquez.

En ese lugar, un tráiler volcó y mantiene obstruidos ambos carriles hacia el oriente.

Por causas que se desconoce el automotor se accidentó y bloquea dos carriles, lo que complica el paso.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán reportó que un motorista murió en un percance en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, sentido sur.

Añadió que el paso está interrumpido en un carril mientras las autoridades desarrollan las diligencias de ley.

La PMT de Villa Nueva indicó que derivado del accidente ya se registra movilidad lenta desde el kilómetro 22 con dirección al sur.

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