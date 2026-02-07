Asaltaban tienda: Pobladores vapulean a supuestos ladrones en Huehuetenango

Una turba de pobladores golpeó a dos supuestos asaltantes en la zona 4 de Huehuetenango la mañana de este sábado 7 de febrero, informaron medios locales y la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los sujetos falleció y otro quedó gravemente herido tras la golpiza, confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información, los sujetos entraron a asaltar una tienda a punta de pistola "para despojar al tendero de su dinero", informó la PNC a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión.

En ese momento pasaba un poblador que se dio cuenta del atraco y alertó a otras personas.

Tras la alerta, un grupo de al menos 500 pobladores interceptaron a los sujetos y los golpearon. Uno de ellos murió en el lugar y otro fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

Los vecinos también quemaron la motocicleta en la que los sujetos se movilizaban.

La PNC informó que como evidencia también fue encontrada en lugar, junto a la moto incinerada, el arma de fuego con la que los sujetos amenazaban al tendero.

En imágenes publicadas en las redes sociales y en material de los medios locales se observa la motocicleta en llamas mientras los sujetos yacen en el suelo y son golpeados por los pobladores.