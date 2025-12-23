Ataques armados en Guatemala dejan cinco fallecidos y siete heridos este 23 de diciembre

Este 23 de diciembre se han registrado numerosos hechos armados en diferentes áreas de Guatemala y del área metropolitana, los cuales han dejado varios fallecidos y heridos.

Desde la noche del lunes 22 de diciembre, los cuerpos de socorro reportaron hechos violentos, como uno ocurrido en el bulevar Vista Hermosa y la 25 avenida de la zona 15 capitalina.

Según los Bomberos Municipales, el hecho dejó a un hombre de 45 años y a una mujer de 25 fallecidos, ya que presentaban heridas por arma de fuego en el tórax.

Los Bomberos Municipales también informaron de otro hecho violento en la 6 avenida y 6 calle de la colonia Reformita, zona 12, donde cuatro personas resultaron heridas. Sin embargo, al ser trasladadas a un centro asistencial, médicos de turno del Hospital Roosevelt confirmaron la muerte de dos de ellas.

#IncidenteArmado Boulevard Vista Hermosa y 25 Avenida Zona 15 @bomberosmuni localizan el cuerpo de un hombre de 45 años y una mujer de 25 años, al ser evaluados se confirma que no cuentan con signos vitales ya que presentan heridas por arma de fuego en el tórax. #SiempreEstamos pic.twitter.com/lwHVPzYZs4 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 23, 2025

Por otro lado, los Bomberos Voluntarios informaron que, durante la mañana de este martes, se registró un hecho armado en el sector Línea del Ferri, en Santa Clara II, zona 18 capitalina.

Ataque armado se produjo en el sector línea del ferri, Santa Clara 2, zona 18.



Bomberos Voluntarios evaluaron signos vitales a un hombre de 16 años de edad quien ya había fallecido en el lugar por la gravedad de la herida de bala. pic.twitter.com/8pBOqURYp8 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 23, 2025

Los cuerpos de socorro indicaron que un menor de 16 años falleció debido a heridas de bala.

Otro incidente armado fue reportado en la calzada Aguilar Batres y la 6 avenida de la zona 12, donde dos personas resultaron heridas.

#IncidenteArmado 6a. Avenida y 6a. Calle Zona 12@bomberosmuni presentes en emergencia, brindando atención prehospitalaria a cuatro personas presentando heridas causadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, realizando su traslado al @HRooseveltGT#SiempreEstamos pic.twitter.com/siVc1Lnmig — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 23, 2025

Derivado de un ataque armado, se traslada a dos personas heridas por arma de fuego de la Aguilar Batres y 6.ª avenida, zona 12.



Uno de ellos en estado inconsciente y el otro con heridas en las extremidades inferiores. #CVBalServicio pic.twitter.com/zIumx3TGKa — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 23, 2025

Los bomberos indicaron que uno de los heridos se encuentra inconsciente y el otro presenta heridas en las piernas.

Asimismo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro hecho armado en la 8 calle y 8 avenida de Bárcenas, en la zona 3 de Villa Nueva, donde una persona falleció y tres más resultaron heridas.

🚨Incidente armado🚨



Sobre la 8va. calle y 8va. Avenida de Bárcena, zona 3 de Villa Nueva se produjo un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Bárcena asistieron y posteriormente trasladaron a 3 personas heridas al Hospital de Villa Nueva, en el lugar ha… pic.twitter.com/zMvdIrxPUQ — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 23, 2025

Finalmente, otro hecho armado ocurrió en la 8 avenida y 34 calle de la zona 8, en donde una mujer de aproximadamente 35 años falleció.

Del ataque en la 8.ª avenida y 34.ª calle, zona 8, resultó fallecida una mujer de 35 años, a quienes familiares ya identificaron. #CVBalServicio pic.twitter.com/spyCYcoeSg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 24, 2025

