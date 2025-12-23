Sucesos
Ataques armados en Guatemala dejan cinco fallecidos y siete heridos este 23 de diciembre
Cuerpos de socorro han registrado aproximadamente cinco fallecidos y siete heridos por varios hechos violentos ocurridos este 23 de diciembre.
Este 23 de diciembre se registraron numerosos ataques armados en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Este 23 de diciembre se han registrado numerosos hechos armados en diferentes áreas de Guatemala y del área metropolitana, los cuales han dejado varios fallecidos y heridos.
Desde la noche del lunes 22 de diciembre, los cuerpos de socorro reportaron hechos violentos, como uno ocurrido en el bulevar Vista Hermosa y la 25 avenida de la zona 15 capitalina.
Según los Bomberos Municipales, el hecho dejó a un hombre de 45 años y a una mujer de 25 fallecidos, ya que presentaban heridas por arma de fuego en el tórax.
Los Bomberos Municipales también informaron de otro hecho violento en la 6 avenida y 6 calle de la colonia Reformita, zona 12, donde cuatro personas resultaron heridas. Sin embargo, al ser trasladadas a un centro asistencial, médicos de turno del Hospital Roosevelt confirmaron la muerte de dos de ellas.
Por otro lado, los Bomberos Voluntarios informaron que, durante la mañana de este martes, se registró un hecho armado en el sector Línea del Ferri, en Santa Clara II, zona 18 capitalina.
Los cuerpos de socorro indicaron que un menor de 16 años falleció debido a heridas de bala.
Otro incidente armado fue reportado en la calzada Aguilar Batres y la 6 avenida de la zona 12, donde dos personas resultaron heridas.
Los bomberos indicaron que uno de los heridos se encuentra inconsciente y el otro presenta heridas en las piernas.
Asimismo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro hecho armado en la 8 calle y 8 avenida de Bárcenas, en la zona 3 de Villa Nueva, donde una persona falleció y tres más resultaron heridas.
Finalmente, otro hecho armado ocurrió en la 8 avenida y 34 calle de la zona 8, en donde una mujer de aproximadamente 35 años falleció.
