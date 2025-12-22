Un fallecido y más de diez heridos en varios accidentes de tránsito ocurridos este 22 de diciembre

Durante este lunes 22 de diciembre se han registrado numerosos accidentes de tránsito que han dejado personas fallecidas, heridos y complicaciones en la movilidad vehicular.

Desde horas de la mañana, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre una colisión en el kilómetro 64 de la ruta que conecta a Jalapa.

Debido a este accidente, los cuerpos de socorro auxiliaron a tres adultos y un menor de edad, quienes fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial.

Otro accidente fue reportado por los cuerpos de socorro en el kilómetro 105 de la ruta a El Salvador, en donde, según las imágenes, un vehículo quedó sobre otro y derribó varios árboles.

🚨Accidente de tránsito 🚨



A la altura del kilómetro 64 de la ruta que comunica a Jalapa se produce un accidente de tránsito, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Sanarate a bordo de las unidades AD-127 y RD-115 asisten a 3 personas adultas y 1 menor de edad en el lugar…

Los bomberos indicaron que una persona falleció en el lugar, y las autoridades competentes llegaron para realizar las diligencias correspondientes.

🚨Accidente de tránsito 🚨



A la altura del kilómetro 105 de la Ruta al Salvador se produce un accidente de tránsito, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Jalpatagua a bordo de las unidades AD-184 y AD-52 reportan una persona fallecida en el lugar por lo que proceden a…

Además, los bomberos informaron sobre un picop que volcó en el sector de Potrero, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

En el vehículo se trasladaban seis personas, incluido el conductor, quien —según testigos— sufrió una convulsión que provocó que perdiera el control.

Dos menores y cuatro adultos fueron atendidos por los cuerpos de socorro.

Provial, por su parte, informó en la mañana sobre un tráiler volcado en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico. Las autoridades señalaron que únicamente se reportaron daños materiales.

Accidentes en la capital

Por otro lado, la Policía Municipal de Tránsito de la capital también registró percances vehiculares en el área metropolitana.

En el Periférico, zona 7, con dirección al norte, se reportó una colisión entre un automóvil y un picop.

#PrecauciónAlTransitar



Colisión entre automóvil y pick-up en Periférico Roosevelt, zona 7, sentido norte

Conductor del automóvil en estado de ebriedad, PNC realiza el procedimiento



Policía MT brinda apoyo en el sector

Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT… pic.twitter.com/s2GY7Xgu05 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) December 22, 2025

Las autoridades afirmaron que el conductor del automóvil se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Otro accidente ocurrió en la 12 avenida y 7 calle de la zona 1, donde colisionaron un bus y un vehículo particular.

#PrecauciónAlTransitar



Colisión entre bus y vehículo particular en 12 avenida y 7ª calle, zona 1

Bomberos Municipales atienden en el lugar



Policía MT brinda apoyo en el sector

Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT #MovilidadGT #PolicíaMT #Zona1 pic.twitter.com/Z8XOygIQs0 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) December 22, 2025

