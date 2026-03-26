Bomberos localizan restos humanos en dos sectores de Villa Canales

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Bomberos localizan restos humanos en dos sectores de Villa Canales

Los bomberos informaron que hallaron restos humanos en el área urbana y a la orilla de un río, en Villa Canales.

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LOCALIZAN RESTOS HUMANOS EN VILLA CANALES

Socorristas resguardan área donde fueron localizados restos humanos en la zona 2 de Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

En la colonia El Triángulo, zona 2 de Villa Canales, este jueves 26 de marzo ocurrió el hallazgo de restos humanos abandonados en una bolsa negra en la vía pública, específicamente en la 0 calle “A” y 2a avenida del sector.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y, tras una inspección, verificaron que se trata de una cabeza.

Víctor Gómez, de Relaciones Públicas de ese cuerpo de socorro, añadió que la cabeza pertenece a un hombre de entre 40 y 45 años.

La víctima no ha sido identificada y tampoco han sido localizados más restos del cuerpo.

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Después de este hallazgo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo del torso de un hombre a un costado del río Villalobos, en el municipio de Villa Canales.

Las autoridades correspondientes desarrollan las diligencias de ley y aún se desconoce si los restos encontrados pertenecen a la misma persona.

Para leer más: Cadáveres envueltos en sábanas: los detalles de los 10 cuerpos hallados en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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