Bomberos localizan restos humanos en dos sectores de Villa Canales

En la colonia El Triángulo, zona 2 de Villa Canales, este jueves 26 de marzo ocurrió el hallazgo de restos humanos abandonados en una bolsa negra en la vía pública, específicamente en la 0 calle “A” y 2a avenida del sector.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y, tras una inspección, verificaron que se trata de una cabeza.

Víctor Gómez, de Relaciones Públicas de ese cuerpo de socorro, añadió que la cabeza pertenece a un hombre de entre 40 y 45 años.

La víctima no ha sido identificada y tampoco han sido localizados más restos del cuerpo.

Después de este hallazgo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo del torso de un hombre a un costado del río Villalobos, en el municipio de Villa Canales.

Las autoridades correspondientes desarrollan las diligencias de ley y aún se desconoce si los restos encontrados pertenecen a la misma persona.

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