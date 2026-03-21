Camión vuelca en cruce a Tiquisate y deja personas heridas y atrapadas

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 126 de la ruta CA-2, en el cruce hacia Tiquisate, en Escuintla, donde un camión cargado con caña volcó y cayó sobre personas que se encontraban esperando transporte, además de impactar con un vehículo liviano.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance dejó personas heridas y posibles víctimas atrapadas bajo la estructura del vehículo pesado.

El hecho también provocó daños en una caseta ubicada en el área, mientras testigos alertaron sobre la gravedad de la situación y solicitaron apoyo de emergencia, incluyendo una grúa, para liberar a los afectados.

Según versiones de personas en el lugar, el conductor habría perdido el control tras una frenada repentina de un bus que circulaba en el sector, lo que habría provocado la maniobra que provocó que ante el peso de la carga, la cabina volcara.

En videos grabados tras el accidente, se escuchan gritos de auxilio y comentarios de presentes que advierten sobre personas debajo del camión.

“Hay gente abajo. Oímos los gritos de las personas. Vemos el pie de la persona. Es duro este accidente”, relató una persona que documentó los momentos posteriores al percance.

Hasta el momento, las autoridades y cuerpos de socorro no han confirmado el número exacto de heridos ni de personas atrapadas, mientras continúan las labores en el lugar del accidente.

En medio de la emergencia, se vivieron momentos de caos y desesperación, mientras personas que estaban en el área intentaban ayudar utilizando herramientas como machetes para cortar la caña y tratar de liberar por sus propios medios a quienes habrían quedado atrapados, a la espera de la llegada de los cuerpos de rescate.

El informador Retalteco, un medio de regional, documentó las imágenes.

En otras imágenes se observa a niños que fueron resguardados, al mismo tiempo en que otras personas intentaban quitar la caña.

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