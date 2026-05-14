Camión cisterna accidentado complica movilidad en la ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este jueves 14 de mayo se reportó el accidente de un camión cisterna con combustible en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, indicó que el accidente ocurrió en el ingreso al viaducto que conecta con la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva.

Explicó que el camión cisterna chocó contra la base que divide los carriles principales y el viaducto.

Añadió que el paso estuvo interrumpido temporalmente, ya que dos grúas maniobraron para retirar el vehículo de transporte pesado.

Alertó de que hay presencia de bomberos en el área porque hay combustible derramado en el asfalto.

Santos añadió que por lo sucedido hay complicaciones de tránsito hacia el sur de la ruta al Pacífico.

La PMT de la capital informó que una persona murió arrollada en la calzada La Paz, hacia el norte, bajo el puente Belice, zona 17.

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La PMT actualizó que el tráiler ya fue retirado de la vía.