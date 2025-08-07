Capturan a presunto responsable de estrangular a dos hermanos en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales sobre la captura del presunto responsable de la muerte de dos hermanos que fueron estrangulados y cuyos cuerpos fueron hallados en un inmueble de Villa Nueva.

Este 7 de agosto, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de dos cadáveres en el lote 1, manzana C, de Villalobos III, zona 12 de Villa Nueva; estaban atados de pies y manos. Los cuerpos fueron identificados por las autoridades como Carlos Eduardo Juárez Sánchez y Osman Roberto Juárez Sánchez.

La PNC indicó que en el lugar también se encontró un altar a la Santa Muerte.

Las autoridades agregaron que el detenido, de 22 años, apodado “Tavo”, es presunto integrante del Barrio 18 y que habría sido identificado por varios testigos.

Según la Policía, la captura fue en la 52 calle y 3ª avenida de la colonia Villalobos II, zona 12 de Villa Nueva.

Presunto responsable de estrangular a dos hermanos es capturado



Fue reconocido por testigos



En tiempo récord policías de la comisaría 14 resolvieron el crimen de dos hermanos y capturaron a un peligroso pandillero del Barrio 18, quien fue identificado como pic.twitter.com/Zk2veXIoDI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 8, 2025

Finalmente, la institución presume que la muerte de los hermanos estaría relacionada con una rivalidad entre pandillas.

