Capturan a presunto responsable de estrangular a dos hermanos en Villa Nueva

Sucesos

La PNC afirma que el detenido, de 22 años, habría estrangulado a dos hermanos en un inmueble de Villa Nueva, lugar donde se halló un altar de la Santa Muerte.

la Redacción

|

Un presunto pandillero del barrio 18 fue detenido por la PNC al ser e presunto responsable de la muerte de dos hermanos en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales sobre la captura del presunto responsable de la muerte de dos hermanos que fueron estrangulados y cuyos cuerpos fueron hallados en un inmueble de Villa Nueva.

Este 7 de agosto, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de dos cadáveres en el lote 1, manzana C, de Villalobos III, zona 12 de Villa Nueva; estaban atados de pies y manos. Los cuerpos fueron identificados por las autoridades como Carlos Eduardo Juárez Sánchez y Osman Roberto Juárez Sánchez.

La PNC indicó que en el lugar también se encontró un altar a la Santa Muerte.

Las autoridades agregaron que el detenido, de 22 años, apodado “Tavo”, es presunto integrante del Barrio 18 y que habría sido identificado por varios testigos.

Según la Policía, la captura fue en la 52 calle y 3ª avenida de la colonia Villalobos II, zona 12 de Villa Nueva.

Finalmente, la institución presume que la muerte de los hermanos estaría relacionada con una rivalidad entre pandillas.

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 PNC Policía Nacional Civil Villa Nueva Violencia en Guatemala 
