Capturan a presunto responsable de estrangular a dos hermanos en Villa Nueva
La PNC afirma que el detenido, de 22 años, habría estrangulado a dos hermanos en un inmueble de Villa Nueva, lugar donde se halló un altar de la Santa Muerte.
Un presunto pandillero del barrio 18 fue detenido por la PNC al ser e presunto responsable de la muerte de dos hermanos en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales sobre la captura del presunto responsable de la muerte de dos hermanos que fueron estrangulados y cuyos cuerpos fueron hallados en un inmueble de Villa Nueva.
Este 7 de agosto, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de dos cadáveres en el lote 1, manzana C, de Villalobos III, zona 12 de Villa Nueva; estaban atados de pies y manos. Los cuerpos fueron identificados por las autoridades como Carlos Eduardo Juárez Sánchez y Osman Roberto Juárez Sánchez.
La PNC indicó que en el lugar también se encontró un altar a la Santa Muerte.
Las autoridades agregaron que el detenido, de 22 años, apodado “Tavo”, es presunto integrante del Barrio 18 y que habría sido identificado por varios testigos.
Según la Policía, la captura fue en la 52 calle y 3ª avenida de la colonia Villalobos II, zona 12 de Villa Nueva.
Fue reconocido por testigos
Finalmente, la institución presume que la muerte de los hermanos estaría relacionada con una rivalidad entre pandillas.
