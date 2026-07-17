Cinco muertos y dos heridos en ataques armados y otros hechos en Escuintla, Quetzaltenango, Guatemala y Mixco

Los Bomberos Municipales Departamentales informan sobre un ataque armado contra un motorista en el kilómetro 68.5 de la ruta antigua al puerto San José, Escuintla, donde el conductor murió.

En horas de la noche del 16 de julio, los Bomberos Voluntarios trasladaron a un hombre con heridas de bala en la aldea Las Anonas, municipio de San José Pinula, Guatemala.

En el lugar también murieron otras dos personas.

En la madrugada del 17 de julio, los socorristas hallaron a un hombre muerto con golpes en el cráneo en la zona 4 de Mixco, Guatemala.

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Los Bomberos Municipales reportan un ataque armado en la colonia Jesús de la Nueva Esperanza, zona 6 de Guatemala, donde una persona resultó herida por proyectil de arma de fuego.

La persona afectada fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.

En el barrio El Rosario, zona 2 de Coatepeque, Quetzaltenango, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

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