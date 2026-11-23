Un grupo de pobladores que supuestamente exigía la entrega de un hombre detenido por un presunto ataque con arma cortante desató disturbios en San Pedro Soloma, Huehuetenango, donde hubo vehículos incendiados, policías agredidos y dos personas capturadas, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 23 de noviembre.

La PNC descartó que hubiera agentes de la institución fallecidos durante los disturbios.

Entre llamas, gritos y agresiones transcurrió la noche del domingo 22 de noviembre en San Pedro Soloma, donde un grupo de pobladores protagonizó disturbios en las inmediaciones de la subestación de la PNC.

Los incidentes se extendieron hasta la madrugada de este lunes y se habrían originado tras la detención de un hombre señalado de haber atacado a una persona días atrás en ese municipio.

Pobladores se concentraron frente a la sede policial para exigir la entrega del detenido, presuntamente con la intención de hacer justicia por mano propia.

En videos difundidos en redes sociales quedaron documentados los momentos de tensión, las agresiones contra agentes policiales y los vehículos envueltos en llamas.

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Según el balance preliminar confirmado a Prensa Libre y Guatevisión por la PNC, los disturbios dejaron una motocicleta policial y un vehículo particular incendiados, así como varios agentes con golpes.

Además, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de dos personas por su presunta participación en la agresión contra un agente policial.

Durante la noche circularon versiones sobre la supuesta muerte de agentes de las fuerzas de seguridad; sin embargo, la institución policial descartó que hubiera fallecidos entre sus integrantes.

La PNC confirmó que, tras los incidentes, se restableció la calma en ese municipio de Huehuetenango.

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