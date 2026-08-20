Dos motoristas muertos, un tráiler atravesado y 20 kilómetros de tránsito: así amaneció la ruta al Atlántico

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Dos motoristas muertos, un tráiler atravesado y 20 kilómetros de tránsito: así amaneció la ruta al Atlántico

Desde Agua Caliente, El Progreso, hasta Llano Largo, zona 25 de la capital, varios incidentes afectaron la circulación y provocaron hasta 20 kilómetros de tránsito lento y detenido hacia el norte.

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Tránsito ruta al Atlántico congestionamiento Provial

Varios accidentes complicaron la movilidad durante la madrugada, mientras autoridades reportaron fallecidos, vehículos pesados bloqueando el paso y largas filas de conductores. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @ProvialOficial / X).

A las 23.32 horas del 19 de agosto, los Bomberos Municipales informaron sobre la muerte de un motorista en la 11 avenida y 4a. calle, colonia Atlántida, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Los técnicos en urgencias médicas detallaron que a pocos metros del cuerpo fue localizada una motocicleta, en la cual se presume que se desplazaba el fallecido.

Tras la evaluación, los paramédicos determinaron que el hombre, de aproximadamente 35 años, murió debido a politraumatismo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el lugar a la espera de los fiscales del Ministerio Público, lo cual requirió el cierre de un carril.

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Durante la madrugada de este 20 de agosto, un tráiler y un transporte que trasladaba una cisterna de combustible chocaron en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) explicaron que la colisión entre los dos transportes pesados bloqueó por completo el paso vehicular hacia el norte, en Agua Caliente, El Progreso.

Las autoridades viales no reportan heridos ni fallecidos.

A unos 11 kilómetros, en San Antonio La Paz, Provial también reportó que un furgón se desprendió de su cabezal.

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Brigadas de Provial regularon el tránsito en el sector, ya que el obstáculo complicó el paso por el carril izquierdo en ambos sentidos.

En el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, un tráiler y una motocicleta chocaron y dejaron un fallecido.

La colisión y la muerte del motorista produjeron congestionamiento vial en dirección al norte, en el sector de la colonia Llano Largo, zona 25 de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, alertó que los accidentes de tránsito en la ruta al Atlántico derivaron en 20 kilómetros de tránsito lento y detenido. El congestionamiento podría continuar hasta las 8 horas.

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Agentes de la Policía Municipal de Tránsito despertaron a algunos conductores que se quedaron dormidos, ya que el tránsito se paralizó en la salida de la Ciudad de Guatemala.

En la avenida Hincapié y 30 calle, zona 13, un carro y una motocicleta también chocaron. Una mujer resultó herida y requirió traslado a un centro asistencial.

Montejo informó que, tras el impacto, la motocicleta prendió en llamas.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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