Dos muertos, 20 heridos y vehículos destruidos en accidentes en las últimas horas en principales carreteras del país

Sucesos

Bomberos reportaron que rescataron con equipo especial a personas atrapadas en vehículos involucrados en colisiones en distintas rutas.

Camioneta y moto chocaron en la 8a avenida y 3a calle, zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Cruz Roja Guatemalteca)

Los cuerpos de socorro reportaron que este jueves 6 de noviembre se registraron varios accidentes de tránsito, con saldo de heridos y personas fallecidas.

Durante la madrugada, los Bomberos Voluntarios fueron alertados de un accidente en el kilómetro 102 de la ruta al Pacífico, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. En el lugar chocaron un picop y un autobús que transportaba trabajadores de una bananera. Ocho personas resultaron heridas, incluidos los pilotos de ambos vehículos.

Provial reportó una persona fallecida en un percance en el kilómetro 261 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal.

En la aldea Chapil, Catarina, San Marcos, una mujer murió en un hospital luego de ser arrollada por un motorista, según los Bomberos Municipales Departamentales.

Un hombre resultó herido al volcar el carro que conducía en el kilómetro 47 de la ruta al Atlántico.

En el kilómetro 24 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, el piloto de un vehículo perdió el control, chocó contra dos motoristas y luego cayó en un barranco. Según los bomberos, siete personas resultaron heridas.

Los Bomberos Voluntarios también atendieron un accidente en el kilómetro 21 de la carretera al Atlántico, donde socorristas rescataron a una mujer del interior del vehículo.

En el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana ocurrió otro accidente. Con equipo de rescate vehicular, los bomberos liberaron a un hombre que estaba atrapado entre los hierros del automóvil.

En Huehuetenango, socorristas rescataron a un hombre atrapado en su vehículo, tras colisionar contra un árbol en el sector de Chimusinique, zona 12. El personal de emergencia utilizó equipo hidráulico para liberarlo. La víctima presentaba politraumatismo generalizado.

La Cruz Roja Guatemalteca informó de un accidente en la 8a avenida y 3a calle, zona 1 de la capital. Una persona resultó gravemente herida.

En el kilómetro 136 de la ruta Interamericana, un vehículo de transporte pesado se empotró en una vivienda por causas no determinadas. Algunas personas sufrieron heridas leves y crisis nerviosa.

Vea más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Además, en el kilómetro 80 de la misma ruta, un camión volcado dejó al piloto herido.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

