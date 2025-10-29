Denuncian a agente de la PMT por incidente con conductora grabado en la zona 9; comuna dice que respeta el debido proceso

Marilyn Gabriela Ángel Menéndez presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), por medio de su abogado Alejandro Arriaza, contra la agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Katherine Paola Hernández.

La acusación es por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y lesiones.

Imágenes documentaron un incidente vial en la zona 9, donde Ángel Menéndez —conductora del vehículo— y la agente habrían discutido. Posteriormente, la conductora aceleró su vehículo con la uniformada sujeta al automóvil.

El martes 28 de octubre, un juez de Paz Penal resolvió que la piloto Ángel Menéndez enfrente un proceso penal por el delito de atentado. Inicialmente fue detenida por lesiones leves; sin embargo, la tipificación cambió durante la imputación de hechos.

El juzgador le otorgó medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario sin vigilancia policial y la obligación de presentarse una vez al mes al MP para el registro biométrico.

El video de lo sucedido se volvió viral, y ahora el MP investiga cómo se originó el incidente entre ambas.

Se pidió la postura de la municipalidad respecto de la denuncia contra la agente y Comunicación de Emetra indicó: “el pasado lunes 27 de octubre se presentó un incidente de tránsito en el que, conforme a la información recibida a través de redes sociales, la conductora de un vehículo termina llevándose a rastras a una agente de la Policía Municipal de Tránsito”.

Añadió que derivado de tal suceso la conductora involucrada fue detenida, presentada ante juez competente y ligada a proceso por el delito de atentado.

“El día de hoy se nos ha informado que la conductora ligada a proceso planteó una denuncia en contra de la agente de la Policía Municipal del Tránsito. Ante tal situación y al no disponerse notificación o situación formal al respecto, los abogados realizarán las averiguaciones respectivas”, afirmó Emetra.

“Como parte de la Policía Municipal de Tránsito manifestamos nuestro pleno respeto a la ley y al debido proceso, por lo que nos sujetaremos a los procedimientos correspondiente a fin de que se haga justicia”, aseguró.

