Dos personas mueren y vehículos resultan con graves daños en accidentes en distintas rutas

Los cuerpos de socorro han reportado motocicletas, camiones y automóviles involucrados en accidentes ocurridos en las últimas horas en Guatemala.

Los Bomberos Municipales informaron que un motorista murió en un accidente en la calzada La Paz y 15 avenida, zona 17. La víctima falleció por politraumatismo, según el reporte.

Un hombre murió arrollado en el kilómetro 51 de la ruta Interamericana. El cuerpo quedó sobre uno de los carriles y, según los Bomberos Municipales Departamentales, la causa de la muerte fue politraumatismo.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que el choque entre dos vehículos complica la movilidad en las colonias El Limón y Santa Elena III, en la Diagonal 25, zona 18.

Los Bomberos Municipales Departamentales agregaron que en la zona 4 de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se registró un accidente de motocicleta, y un hombre resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital local.

Otro percance se registró en el kilómetro 201 de la ruta al Pacífico, donde un picop colisionó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. Socorristas usaron equipo especial para rescatar al piloto y luego trasladarlo a un hospital.

En el caserío Las Camelias, Sayaxché, Petén, bomberos interceptaron un vehículo particular en el que se trasladaba a dos hombres que habrían sufrido un accidente de tránsito. Socorristas les brindaron atención prehospitalaria a bordo de la unidad AD-57 y posteriormente los trasladaron a la Emergencia del hospital de Sayaxché.

En otro reporte de la PMT, un camión de volteo quedó empotrado en la bajada del barrio San Antonio. El vehículo no afecta significativamente la circulación, al encontrarse en sentido contrario al de mayor densidad vehicular.

Provial informó sobre una persona herida en una colisión vehicular en el kilómetro 200 de la ruta al suroccidente, en Colomba, Quetzaltenango.

