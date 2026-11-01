Dos personas resultan heridas por caída de barriletes gigantes durante festival en Sumpango

Dos personas resultaron heridas este domingo 1 de noviembre durante el tradicional Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango, Sacatepéquez, luego de que estructuras de barriletes cayeran sobre visitantes en dos incidentes reportados durante la actividad.

Los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios atendieron las emergencias y brindaron asistencia a los afectados. Una de las víctimas fue trasladada a un hospital, mientras que la otra no requirió traslado, según los reportes difundidos.

Barrilete de 20 metros cae sobre una visitante

Uno de los incidentes ocurrió cuando un barrilete gigante de aproximadamente 20 metros de altura se desplomó en el campo donde se desarrollaba el festival y alcanzó a una visitante.

De acuerdo con información divulgada sobre la emergencia, los fuertes vientos habrían provocado la caída de la estructura.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango y de la 56 Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la persona afectada.

Después de estabilizarla, los socorristas la trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango, a bordo de la unidad AD-107 de los Bomberos Municipales Departamentales.

En redes sociales circuló la versión de que la víctima era una joven de 22 años, originaria de Mixco. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

Segundo barrilete cae sobre otro visitante

En otro incidente reportado durante el festival, un barrilete gigante cayó sobre un visitante cuando la estructura se desplazó hacia uno de los extremos del campo de exhibición.

Según publicaciones difundidas en redes sociales, la persona sufrió golpes y fue atendida por socorristas de la 56 Compañía de Bomberos Voluntarios, en coordinación con los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango.

Después de recibir atención prehospitalaria, se determinó que no era necesario trasladarla a un centro asistencial.

Las publicaciones identificaron al afectado como un turista alemán de 19 años. No obstante, esa identidad y su nacionalidad no han sido confirmadas por las autoridades.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.