“Gracias a Dios estamos bien”: víctima relata ataque de motoladrones en la Interamericana que terminó con dos sospechosos muertos

"Gracias a Dios estamos bien". Así recordó los momentos de tensión el automovilista que fue herido de bala durante un asalto en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en Mixco. La intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desencadenó un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los dos presuntos motoladrones involucrados en el ataque.

Según el testimonio de la víctima, los hombres se acercaron a su vehículo y lo amenazaron con un arma de fuego. El conductor relató que los delincuentes golpearon el vidrio de su automóvil con una pistola para exigirle sus pertenencias y, al no obtener lo que buscaban, comenzaron a disparar.

"Nos toparon el vidrio con la pistola y después que el señor no les dio nada empezó a dispararme. Gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios por los policías que nos ayudaron; si no es por ellos, no sé qué nos pasa", expresó.

Víctima agradece intervención policial

El automovilista aseguró que la llegada de los agentes fue determinante para evitar que el asalto tuviera consecuencias más graves. Según relató, los policías intervinieron cuando los presuntos asaltantes aún se encontraban en el lugar y fueron atacados por los delincuentes.

Policías detectaron un asalto en desarrollo, y al intentar detener a los motoladrones, estos los atacaron



Uno de baja, otro capturado y arma incautada, además uno con orden de captura por asesinato en grade de tentativa pic.twitter.com/GJZZHAcAdo — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 29, 2026

La PNC informó que agentes de la Comisaría 16 mantenían operativos de seguridad en el sector cuando detectaron a los sospechosos mientras asaltaban al conductor. De acuerdo con el informe policial, la víctima, de 50 años, sufrió una herida de bala en la mano izquierda y su vehículo presentó un impacto de proyectil.

Así ocurrió el enfrentamiento

Las autoridades indicaron que, al intentar neutralizar a los presuntos motoladrones, estos dispararon contra los policías con una pistola Glock. Los agentes repelieron el ataque para evitar que se consumara el robo y se produjo un intercambio de disparos en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana.

Uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Roosevelt. Horas después, el centro asistencial confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Antecedentes y reconocimiento a los agentes

La PNC detalló que uno de los presuntos asaltantes tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa, emitida el 23 de abril del 2026, además de un antecedente por encubrimiento propio registrado en el 2023. En la escena quedaron una motocicleta y un arma de fuego que serán sometidas a pruebas balísticas comparativas.

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Director General de PNC David Custodio Boteo destaca valiente actuar de policías que neutralizaron a dos motoladrones.



Todo el apoyo para sus agentes, a los que condecorarán.#EstamosCumpliendo#PlanCentinelaMetropolitano#ProtegerYServir pic.twitter.com/weX3It7KEJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 28, 2026

Tras el incidente, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, anunció que gestionará ante el Ministerio de Gobernación una condecoración para los agentes de la Comisaría 16 que participaron en el operativo. Según indicó, solicitarán que los policías reciban la Cruz de Oro por su actuación durante el procedimiento.

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