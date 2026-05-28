“Gracias a Dios estamos bien”: víctima relata ataque de motoladrones en la Interamericana que terminó con dos sospechosos muertos

Sucesos

“Gracias a Dios estamos bien”: víctima relata ataque de motoladrones en la Interamericana que terminó con dos sospechosos muertos

Un automovilista herido de bala durante un asalto enla ruta Interamericana relató cómo motoladrones intentaron despojarlo de sus pertenencias.

|

time-clock

Un automovilista herido de bala durante un asalto en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana relató cómo dos presuntos motoladrones intentaron despojarlo de sus pertenencias antes de un enfrentamiento con agentes de la PNC que terminó con la muerte de ambos sospechosos.

La víctima del asalto agradeció la intervención de los agentes de la PNC que frustraron el robo en la ruta Interamericana. (Foto: Prensa Libre, PNC).

"Gracias a Dios estamos bien". Así recordó los momentos de tensión el automovilista que fue herido de bala durante un asalto en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en Mixco. La intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desencadenó un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los dos presuntos motoladrones involucrados en el ataque.

Según el testimonio de la víctima, los hombres se acercaron a su vehículo y lo amenazaron con un arma de fuego. El conductor relató que los delincuentes golpearon el vidrio de su automóvil con una pistola para exigirle sus pertenencias y, al no obtener lo que buscaban, comenzaron a disparar.

"Nos toparon el vidrio con la pistola y después que el señor no les dio nada empezó a dispararme. Gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios por los policías que nos ayudaron; si no es por ellos, no sé qué nos pasa", expresó.

Víctima agradece intervención policial

El automovilista aseguró que la llegada de los agentes fue determinante para evitar que el asalto tuviera consecuencias más graves. Según relató, los policías intervinieron cuando los presuntos asaltantes aún se encontraban en el lugar y fueron atacados por los delincuentes.

La PNC informó que agentes de la Comisaría 16 mantenían operativos de seguridad en el sector cuando detectaron a los sospechosos mientras asaltaban al conductor. De acuerdo con el informe policial, la víctima, de 50 años, sufrió una herida de bala en la mano izquierda y su vehículo presentó un impacto de proyectil.

LECTURAS RELACIONADAS

ATAQUE EN EL KM 19 DE LA INTER

Video de intensa balacera en la Interamericana: Reportan un muerto y cierre vial en el kilómetro 19

chevron-right
Una persecución y un intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos presuntos motoladrones en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en Mixco, dejó dos sospechosos fallecidos, un automovilista herido y complicaciones en el tránsito hacia occidente.

“No se va a dudar cuando se trate de defender a los guatemaltecos”: PNC explica balacera en la Interamericana

chevron-right

Así ocurrió el enfrentamiento

Las autoridades indicaron que, al intentar neutralizar a los presuntos motoladrones, estos dispararon contra los policías con una pistola Glock. Los agentes repelieron el ataque para evitar que se consumara el robo y se produjo un intercambio de disparos en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana.

Uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Roosevelt. Horas después, el centro asistencial confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Antecedentes y reconocimiento a los agentes

La PNC detalló que uno de los presuntos asaltantes tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa, emitida el 23 de abril del 2026, además de un antecedente por encubrimiento propio registrado en el 2023. En la escena quedaron una motocicleta y un arma de fuego que serán sometidas a pruebas balísticas comparativas.

Tras el incidente, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, anunció que gestionará ante el Ministerio de Gobernación una condecoración para los agentes de la Comisaría 16 que participaron en el operativo. Según indicó, solicitarán que los policías reciban la Cruz de Oro por su actuación durante el procedimiento.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Asaltos Mixco PNC Ruta Interamericana Violencia Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM