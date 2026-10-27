Localizan dos cadáveres en el puente San Cristóbal y reportan complicaciones de tránsito hacia la capital

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Localizan dos cadáveres en el puente San Cristóbal y reportan complicaciones de tránsito hacia la capital

Los cuerpos de dos personas, envueltos en sábanas, fueron localizados en el puente San Cristóbal, en el tramo que conduce hacia la capital.

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CADÁVERES EN PUENTE SAN CRITÓBAL MIXCO

Los cadáveres de dos personas fueron localizados en el puente San Cristóbal, en Mixco. (Foto Prensa Libre: compartida por Amílcar Montejo)

Autoridades y cuerpos de socorro informaron que este martes 27 de octubre fueron localizados los cadáveres de dos personas en el puente San Cristóbal, en el tramo de Mixco hacia la capital.

Los cuerpos, envueltos en sábanas y bolsas plásticas, fueron encontrados sobre uno de los carriles, en un área que permanece resguardada para las diligencias de ley.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que la circulación vehicular se encuentra afectada en dirección al ingreso de la ciudad de Guatemala.

En el lugar, agentes de la PMT trabajan para agilizar el tránsito y recomiendan a los conductores utilizar vías alternas.

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Los Bomberos Voluntarios también confirmaron la localización de los dos cadáveres e indicaron que coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el resguardo de la escena. Además, notificaron al Ministerio Público (MP) para que efectúe las diligencias correspondientes.

Otros hallazgos esta semana

El lunes 26 de octubre, los cuerpos de socorro informaron de dos hallazgos de restos humanos en distintos puntos de la capital.

Uno de los casos se registró en la vía pública, en la 17 avenida y 11 calle de la zona 18.

El segundo hallazgo ocurrió en la 38 calle y 9a. avenida de la zona 3, donde fueron localizados restos humanos dentro de bolsas y sábanas.

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Motorista fallece en accidente de tránsito en Mixco

Este martes 27 de octubre, la PMT de Mixco también informó de la muerte de un motorista en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Tulam Tzu, zona 4 de ese municipio.

Agentes de tránsito trabajan en la regulación vehicular del sector debido a las complicaciones en la circulación.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT capitalina, informó que hay reducción de carriles entre Mixco y la ciudad de Guatemala, en dirección al puente Villa Linda.

Por su parte, Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, indicó que el accidente complica la movilidad hacia la capital y en dirección a El Naranjo.

Como rutas alternas, recomendó utilizar el tramo de Bosques de San Nicolás o la calzada San Juan.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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