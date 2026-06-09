Localizan dos cuerpos envueltos en plástico y entre matorrales en San Juan Sacatepéquez

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Localizan dos cuerpos envueltos en plástico y entre matorrales en San Juan Sacatepéquez

Bomberos Voluntarios localizaron dos cuerpos envueltos en plástico negro entre matorrales en un sector de San Juan Sacatepéquez. Las víctimas no han sido identificadas y se desconocen las causas de muerte.

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Bomberos Voluntarios localizaron dos cuerpos envueltos en nylon negro entre matorrales en un sector de San Juan Sacatepéquez; las víctimas no han sido identificadas. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

El hallazgo de dos cadáveres movilizó este martes a cuerpos de socorro y autoridades en un sector de San Juan Sacatepéquez. Las víctimas fueron encontradas envueltas en plástico negro y abandonadas entre matorrales, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como Joya Los Izotes, colonia San Isidro, en el camino hacia Loma Alta, San Juan Sacatepéquez. Tras recibir alertas, socorristas de la 105 Compañía acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los cuerpos.

Los bomberos indicaron que, debido a las condiciones en que fueron localizados los cadáveres, por el momento no fue posible establecer el sexo de las víctimas. Asimismo, se desconoce la identidad de las personas y las causas de muerte, aspectos que deberán ser determinados por las diligencias forenses y la investigación correspondiente.

Las víctimas fueron encontradas envueltas en nylon negro en un área boscosa de San Juan Sacatepéquez; se desconocan su identidad y las causas de muerte. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Los cuerpos fueron encontrados entre matorrales a un costado de la ruta. Posteriormente, los socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para que efectuaran el procesamiento de la escena y recabaran indicios que permitan esclarecer el caso.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las víctimas.

Otros hechos de violencia y emergencias reportados por Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios informaron que una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en el interior de un autobús en el callejón 18, aldea El Durazno, Chinautla. Los heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

En otro hecho, una mujer falleció tras ser atropellada en el kilómetro 22 de la ruta Interamericana. Según los socorristas, la víctima presentaba politraumatismo y murió en el lugar.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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