Motorista muere arrollado en la calzada Aguilar Batres; tras cierres viales, sugieren rutas alternas

PMT reporta cierres viales tras accidente de motorista en la calzada Aguilar Batres.

Autoridades resguardan área donde un motorista murió arrollado en la calzada Aguilar Batres y 35 calle, zona 11. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 11 de agosto un motorista murió en un accidente en la calzada Aguilar Batres y 35 calle, zona 11 de la capital.

Añadieron que la víctima, de unos 35 años, falleció a consecuencia de trauma de cráneo al ser arrollada.

Según conductores que presenciaron el accidente, el piloto conducía entre carriles cuando perdió el control de la moto y cayó al asfalto, donde un tráiler lo arrolló. A pesar de que portaba casco, este no fue suficiente para protegerle la cabeza.

La víctima, que no ha sido identificada, vestía pantalón negro, playera roja y tenis blancos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó el cierre de dos carriles para que las autoridades efectúen las diligencias de ley. El paso está afectado hacia el sur.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que por lo sucedido la fila de vehículos llega hasta el puente de El Trébol.

Añadió que también se registra congestionamiento en el Anillo Periférico, que llega al puente de Cejusa.

Como rutas alternas sugirió pasar por la colonia La Reformita, luego la colonia El Carmen y posteriormente dirigirse al viaducto de la 34 calle, calzada Aguilar Batres.

Para el tránsito en el Anillo Periférico recomendó usar la Diagonal 17 para luego dirigirse a Ciudad San Cristóbal.

La PMT de Mixco informó que también se ve afectada la circulación en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

