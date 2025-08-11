Pilotos atrapados y tránsito afectado por accidentes en distintas rutas del país

Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este lunes 11 de agosto ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico.



Añadieron que trasladaron a dos personas a un hospital y que en el lugar murió una persona.



Las víctimas viajaban en un vehículo negro, cuya parte donde iba el piloto sufrió severos daños.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en el kilómetro 64.5 de la RN-14 volcó un vehículo de transporte pesado y que el piloto quedó atrapado en la cabina.





Socorristas laboraron varios minutos para rescatar al conductor y luego le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

En otro percance, en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico, un vehículo de transporte pesado volcó y cayó en una hondonada.



Socorristas de la estación de Sanarate, El Progreso, rescataron al piloto y luego lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que el tránsito se ve afectado por un vehículo volcado en el kilómetro 11.5 de la ruta a Boca del Monte.





El vehículo impide el paso en un carril con dirección a la capital, y la PMT coordina una grúa para movilizarlo.

La PMT de la capital indicó que un vehículo quedó encunetado en la bajada de la colonia Atlántida, zona 18, hacia la calzada La Paz.

Un vehículo volcado en el ingreso a Linda Vista, kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. No se reportaron heridos, informó la PMT de Villa Nueva.

