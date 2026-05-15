Múltiple colisión afecta el paso de vehículos en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico

Provial informó que una colisión múltiple involucró a cinco vehículos este viernes 15 de mayo en el kilómetro 37.5 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.

Añadió que no se reportan personas heridas. Los vehículos accidentados obstruyen el carril izquierdo hacia el sur y el carril izquierdo hacia el norte.

En otro percance, un vehículo cayó desde un puente a un río en el sector de Agua Caliente, Zacualpa, Quiché.

Los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo especial de rescate vertical para descender al río y auxiliar a los ocupantes del automóvil.

En el lugar rescataron a un hombre y una mujer, quienes sufrieron múltiples lesiones y traumas derivados del fuerte impacto. Ambos fueron estabilizados y trasladados en estado delicado a la Emergencia del Hospital Regional de Quiché.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un picop en el que viajaban dos personas cayó a un precipicio de unos 20 metros por causas que se ignoran. El percance ocurrió en la aldea La Unión, Tejutla, San Marcos.

Socorristas les brindaron atención prehospitalaria, ya que ambos sufrieron golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron estabilizados y trasladados a una clínica privada de la cabecera departamental de San Marcos.

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