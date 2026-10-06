“Ninguna puede pasar desapercibida”: 258 alertas Alba-Keneth podrían estar ligadas a violencia sexual en Guatemala

La Procuraduría General de la Nación (PGN) registra 258 alertas de niñas, niños y adolescentes que podrían estar vinculadas con violación, agresión sexual u otras formas de violencia sexual. Del total, 245 corresponden a niñas y adolescentes y 13 a niños y adolescentes; además, 220 involucran a adolescentes de 13 a 17 años. Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos concentran la mayor cantidad de alertas, según la institución.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde expertos y analistas señalaron que la localización de un niño o adolescente no necesariamente pone fin a las averiguaciones, pues las autoridades deben determinar por qué salió de su hogar, qué ocurrió durante su ausencia y si existen condiciones seguras para su retorno. “Ninguna puede pasar desapercibida o se le puede restar importancia”, señalaron al referirse a la necesidad de examinar cada alerta de acuerdo con las circunstancias que rodearon la desaparición.

La localización puede dar paso a otra investigación

La PGN solicita exámenes médico forenses cuando una alerta presenta elementos que podrían estar relacionados con un delito sexual y, si encuentra indicios de un posible hecho delictivo, traslada la información al Ministerio Público (MP) para las investigaciones correspondientes.

Los analistas destacaron que algunas alertas son activadas después de que niños o adolescentes salen voluntariamente de sus hogares, pero advirtieron que esa circunstancia también debe investigarse.

“Ahí es donde se abre la investigación y se tienen que esclarecer cuáles fueron los motivos, qué es lo que pasó, si es seguro el retorno al hogar”, expusieron durante el programa.

Abuso familiar y engaños en redes sociales

Durante el análisis también se planteó que una salida del hogar puede estar relacionada con violencia o abuso dentro de la familia, por lo que debe establecerse qué motivó al menor de edad a marcharse. Los participantes señalaron, además, los riesgos de las relaciones establecidas mediante redes sociales, donde una persona adulta puede ganarse la confianza de niñas, niños o adolescentes, ofrecerles encuentros o beneficios y ocultar su verdadera identidad.

“La jovencita va creyendo que la foto del perfil es la que le está hablando y tal vez no”, indicaron, al advertir sobre mecanismos de engaño utilizados para generar confianza.

Expertos señalan que la localización de un menor de edad no cierra necesariamente el caso, pues se deben investigar las causas de su salida y las condiciones para su retorno al hogar. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

PGN pide reportar situaciones de riesgo

La institución informó que, cuando existen elementos que podrían constituir delito, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia remite la información al MP y, en los procesos que corresponde, la PGN puede constituirse como querellante adhesivo.

También pidió a padres y responsables mantenerse atentos a posibles señales de riesgo, incluidos contactos que niñas, niños y adolescentes mantienen en internet. La PGN recordó que cualquier abuso o vulneración de derechos puede reportarse al 1584, debido a que las primeras horas son fundamentales para la localización y protección de los menores de edad.

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