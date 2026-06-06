Postes derribados y vehículos chocados: accidente complica movilidad en el km 14.5 de la ruta al Pacífico

Sucesos

Postes derribados y vehículos chocados: accidente complica movilidad en el km 14.5 de la ruta al Pacífico

Vehículo de transporte pesado provoca accidente en la ruta al Pacífico, Villa Nueva.

|

time-clock

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que este sábado 6 de junio se registra un accidente de un vehículo de transporte pesado en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, en dirección a la capital.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, alertó que en el área del percance hay combustible derramado.

Además, dos postes fueron derribados y también se reportan automóviles con daños por el accidente.

Indicó que el piloto afirma que una supuesta falla en el sistema de frenos habría originado el percance.

EN ESTE MOMENTO

CHN prepara modelo para comprar vivienda sin reunir de inmediato el enganche

Right
Captura de video del incidente entre dos conductores registrado en el bulevar Liberación, cerca de El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Tras difusión de video, PNC da seguimiento a incidente entre conductores registrado en bulevar Liberación

Right

Santos añadió que, tras impactar contra los postes y otros automotores, el vehículo se pasó a los carriles contrarios.

No se han reportado personas heridas, según el informe.

La PMT reporta que hay un carril habilitado hacia la capital y dos carriles habilitados hacia el sur.

Momentos del accidente

Para leer más: “Puso en riesgo la vida de su hijo”: vehículo arrastra a otro en el bulevar Liberación durante nueva disputa de tránsito grabada en video

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Accidentes de tránsito Ruta al Pacífico Villa Nueva 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM