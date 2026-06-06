Postes derribados y vehículos chocados: accidente complica movilidad en el km 14.5 de la ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que este sábado 6 de junio se registra un accidente de un vehículo de transporte pesado en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, en dirección a la capital.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, alertó que en el área del percance hay combustible derramado.

Además, dos postes fueron derribados y también se reportan automóviles con daños por el accidente.

Indicó que el piloto afirma que una supuesta falla en el sistema de frenos habría originado el percance.

Santos añadió que, tras impactar contra los postes y otros automotores, el vehículo se pasó a los carriles contrarios.

No se han reportado personas heridas, según el informe.

La PMT reporta que hay un carril habilitado hacia la capital y dos carriles habilitados hacia el sur.

Momentos del accidente

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