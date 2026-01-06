¿Qué pasó con Edil Calderón? PNC abre proceso tras su muerte bajo custodia en Petén

En la noche del lunes 5 de enero, un incidente en la Isla de Flores, Petén, terminó con la detención de Edil Manuel Calderón Casasola, conocido como “Gallo de Oro”, quien dañó un autopatrulla mientras, según vecinos, atravesaba una crisis nerviosa. Fue esposado y trasladado por la PNC al hospital de San Benito, donde llegó sin signos vitales.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Calderón alterado, golpeando una patrulla con palos. Luego, al menos 10 agentes de la PNC intentaron someterlo. “Se escucha a los agentes gritar, a vecinos alarmados, y se ve a Calderón reducido contra el asfalto”, relataron en Impacto Directo. Según testigos, presentaba golpes visibles al momento de su traslado.

Inacif: causa de muerte no determinada

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la necropsia inicial no permitió establecer la causa exacta de la muerte, por lo que se solicitaron estudios complementarios.

“Hay que esperar el informe toxicológico. A veces hay combinación de medicamentos, ansiedad, o sustancias que afectan el organismo”,

indicó Nydia González, mercadóloga y coach de vida.

Expertos analizan el procedimiento policial

Durante el programa de Guatevisión, se cuestionó si el uso de la fuerza fue proporcional. El internacionalista Herman Galindo comentó: “Falleció estando bajo custodia. La reacción de la policía fue tardía y después excesiva. Es evidente que el hombre no estaba en sus cabales”.

El abogado penalista Armando Mendoza añadió:

“Aquí hay relación de causalidad. No se puede decir que hubo intención de matar, pero sí hubo un resultado. Es un caso difícil de condenar, pero sí investigable. No fue lujo de fuerza, fue reducción necesaria ante un comportamiento violento”.

Vecinos indicaron que Calderón sufría de una enfermedad mental y que la reciente muerte de su madre pudo agravar su estado. “Cuando alguien con padecimientos psiquiátricos deja su medicación, puede reaccionar con violencia. La familia debe ser parte del sistema de apoyo”, subrayó el publicista Luis Fernando Urbina.

Postura institucional: se activó el proceso

La Gobernación Departamental de Petén emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y reiteró que “el uso de la fuerza debe ser el último recurso”, siguiendo instrucciones del presidente Bernardo Arévalo. Informaron que se activó el proceso correspondiente para esclarecer lo sucedido y que la PNC y el Ministerio Público están a cargo de la investigación.

Reiteraron que darán seguimiento al caso e informará de ello a la población. (Foto: Prensa Libre, Gobernación Departamental de Petén).

Proceso administrativo y dudas ciudadanas

La Inspectoría General de la PNC abrió un proceso administrativo interno. “La población debe tener la certeza de que se actuará con imparcialidad y apego a la ley”, indica la Gobernación. Aun así, persisten los cuestionamientos: ¿la actuación fue proporcional? ¿pudo evitarse la muerte?

Aunque la agresión inicial fue evidente, lo sucedido después obliga a un examen profundo. Como concluyó el abogado Mendoza:

“Es un caso que revela no solo fallas institucionales, sino también una deuda con la salud mental y los protocolos de atención en crisis”.

