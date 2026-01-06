Investigan incidente que quedó grabado entre ciudadano y agentes de la PNC en Petén

La Gobernación Departamental de Petén informó que, ante un incidente registrado la noche del lunes 5 de enero en la vía pública, en el que estuvo involucrado personal policial y un ciudadano que falleció posteriormente, activó de inmediato el proceso correspondiente para esclarecer lo sucedido.

Según reportes de medios locales y usuarios de redes sociales, el fallecido atravesaba supuestamente una crisis de salud y estaba bajo tratamiento médico.

Añadieron que el ahora fallecido habría causado daños a una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y mostrado una conducta agresiva, por lo que los agentes lo sometieron al orden.

Indicaron que el hombre fue trasladado en una autopatrulla de la PNC a la Emergencia del Hospital Regional de San Benito, Petén, tras el incidente ocurrido en la Isla de Flores.

Afirmaron que la persona iba bajo custodia al hospital, pero falleció al momento de ser ingresada. Las causas del deceso no están claras.

En grabaciones compartidas en redes sociales se observa cuando un grupo de agentes interviene. Según los internautas, esa intervención le causó golpes y lesiones, aunque será la investigación la que determine si ello provocó la muerte.

“Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma y la confianza mientras se desarrollan las investigaciones objetivas y transparentes a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, conforme a la ley y al debido proceso”, indicó la Gobernación en un comunicado.

Agregó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia del ciudadano fallecido en este difícil momento, reiterando nuestro respeto a la vida y a la dignidad humana”.

Afirmó también que, tal como lo instruyó el presidente de la República, “el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, privilegiando el respeto a los derechos humanos y los protocolos establecidos”.

“La población puede tener la certeza de que se actuará con responsabilidad, imparcialidad y apego a la ley para determinar cualquier responsabilidad que corresponda”, concluyó la Gobernación, que añadió que dará seguimiento al caso y mantendrá informada a la ciudadanía por los canales oficiales.

