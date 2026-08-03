Retienen a presunto ladrón en la Atanasio Tzul; lo amarran a un poste y PNC evita que sea linchado

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Retienen a presunto ladrón en la Atanasio Tzul; lo amarran a un poste y PNC evita que sea linchado

Un hombre señalado de intentar robar una motocicleta fue retenido y amarrado a un poste por varias personas en la calzada Atanasio Tzul. Agentes de la PNC intervinieron y lo pusieron bajo su custodia para evitar que fuera linchado.

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La rápida intervención de comerciantes y vecinos impidió que un presunto robo de motocicleta terminara con la fuga del sospechoso, quien fue retenido por la multitud hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil.

Vendedores y vecinos retuvieron a un hombre señalado de intentar robar una motocicleta en la calzada Atanasio Tzul, zona 8, hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil, que evitaron que fuera linchado. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

Un hombre señalado de intentar robar una motocicleta fue retenido por vendedores y vecinos en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala, donde fue amarrado a un poste y estuvo a punto de ser vapuleado por una multitud.

De acuerdo con información preliminar, comerciantes del sector sorprendieron al individuo cuando presuntamente intentaba sustraer una motocicleta. Al verse descubierto, no logró escapar, ya que varias personas lo rodearon y lo inmovilizaron.

Lo amarraron a un poste y amenazaban con prenderle fuego

Tras retenerlo, los presentes lo amarraron a un poste, lo rociaron con aceite quemado y colocaron a su lado un cartel con la frase: "Por ladrón, me robé una moto".

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de tensión, mientras algunas personas amenazaban con prenderle fuego y otras expresaban su molestia por los constantes robos que, según afirmaron, se registran en el sector.

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La PNC intervino para evitar un linchamiento

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y evitaron que la agresión escalara. Posteriormente trasladaron al hombre a una comisaría, donde se determinará su situación legal.

Durante la intervención policial, varios vendedores manifestaron su inconformidad y aseguraron que el sospechoso podría recuperar su libertad en poco tiempo. Por su parte, el detenido negó haber cometido el delito que se le atribuye.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, si existe una denuncia formal por el presunto intento de robo de la motocicleta ni han revelado la identidad del retenido.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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