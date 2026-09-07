Supuesta caída de aeronave en Amatitlán moviliza a 50 bomberos, drones y recorridos de hasta 20 kilómetros

Una alerta recibida alrededor de las 10.30 horas de este lunes 7 de septiembre movilizó a decenas de elementos de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios ante el reporte de una supuesta aeronave que habría caído en un área montañosa cercana al km 30 de la ruta al Pacífico, en el sector de San Pedro El Cerro, Amatitlán.

La búsqueda se extendió durante varias horas por sectores de difícil acceso de Amatitlán y Palín, Escuintla, e incluyó recorridos a pie, vehículos de rescate 4x4 y drones. Sin embargo, ninguno de los cuerpos de socorro encontró la supuesta aeronave y las consultas efectuadas con la Fuerza Aérea tampoco arrojaron información sobre un accidente, por lo que los bomberos consideran que la alerta fue falsa.

¿Cómo comenzó la búsqueda?

Julio Rodríguez, jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos Municipales, explicó que la llamada ingresó a la línea 123 alrededor de las 10.30 horas.

Las personas que dieron la alerta afirmaron haber visto una posible aeronave caer en una montaña en cercanías del km 30 de la ruta al Pacífico. También indicaron que observaban humo al otro lado de la montaña.

Julio Rodríguez, jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos Municipales, explica el despliegue efectuado tras recibir en la línea 123 la alerta sobre una supuesta aeronave accidentada. (Foto: Prensa Libre)

Ante el reporte, los Bomberos Municipales movilizaron cuatro ambulancias, cuatro vehículos de intervención rápida tipo picop, una unidad logística y personal de Relaciones Públicas.

Rodríguez indicó que aproximadamente 20 bomberos ingresaron a la montaña y caminaron unos 20 kilómetros desde la ruta principal para tratar de localizar la aeronave. También utilizaron drones y equipo especializado de búsqueda y rescate, pero el resultado fue negativo.

Bomberos Voluntarios desplegaron otros 30 elementos

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que esa institución desplegó 30 elementos en tres puntos para efectuar labores de búsqueda y reconocimiento.

Uno de los grupos trabajó en Palín, Escuintla, mientras otro efectuó recorridos en Amatitlán, específicamente en el sector de San Pedro El Cerro, km 30.

Víctor Gómez, vocero oficial del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, informó que 30 elementos fueron desplegados en distintos puntos para buscar la supuesta aeronave. (Foto: Prensa Libre)

“Hasta el momento el resultado es negativo”, explicó Gómez al informar que no se había localizado ninguna nave aérea en los sectores inspeccionados.

Los Bomberos Voluntarios continuaron con recorridos a pie y en vehículos de rescate tipo picop 4x4 para inspeccionar el terreno.

Una llamada movilizó recursos y puso en riesgo a socorristas

Rodríguez señaló que una movilización de esta magnitud implica consumo de combustible, utilización y depreciación de vehículos, equipo especializado y exposición de los socorristas a riesgos durante el desplazamiento y la búsqueda en áreas montañosas.

“Al final de cuentas esta fue una emergencia falsa”, afirmó el portavoz de los Bomberos Municipales después de que las labores no permitieran localizar la aeronave reportada.

El funcionario agregó que la institución recibe aproximadamente cinco mil llamadas diarias a su línea de emergencia y que solo entre 200 y 250 corresponden a emergencias reales, según las cifras proporcionadas por el cuerpo de socorro.

Socorristas recorren a pie áreas montañosas y de difícil acceso durante la búsqueda de una supuesta aeronave accidentada; las inspecciones concluyeron sin localizarla. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios)

Entre las comunicaciones que reciben figuran llamadas de broma y reportes de accidentes o emergencias que, al ser verificados por los paramédicos, no pueden ser localizados.

Los Bomberos Municipales cuentan con un sistema de gestión que permite detectar números desde los cuales se efectúan reiteradamente llamadas falsas y bloquearlos temporalmente para evitar que saturen el 123 y dificulten la atención de emergencias reales.

Sin indicios de una aeronave accidentada

Otros equipos de socorro, pobladores y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también participaron en recorridos por el sector de San Pedro El Cerro.

Además, según la información disponible, la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que el radar no registró anomalías, aunque señaló que una aeronave que volara a baja altura podría no ser detectada.

Hasta el cierre de las labores reportadas, no se habían encontrado restos, señales ni indicios de una aeronave accidentada en las áreas inspeccionadas.

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