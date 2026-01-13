Tráiler y automóviles accidentados complican el tránsito en la metrópoli  

Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro reportaron este martes 13 de enero varios percances en la metrópoli.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que, por causas aún no determinadas, un vehículo particular quedó empotrado en el kilómetro 11.5, entre Boca del Monte y la avenida Hincapié.

Agentes brindan apoyo en el lugar y coordinan el retiro del automotor.

En ese mismo punto se registró también una colisión entre un vehículo particular y una motocicleta.

La PMT informó, además, sobre otra colisión entre dos vehículos particulares en la 1ª avenida y 2ª calle, zona 3 de Boca del Monte.

Reportaron también afluencia vehicular entre Boca del Monte y la capital, por lo que agentes gestionan la movilidad.

Asimismo, se registró el vuelco de un vehículo en la calle principal de la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, en el tramo conocido como Paisajes. Esta situación podría provocar un incremento del tránsito vehicular en la 4ª avenida de Boca del Monte, lo que obligaría a buscar vías alternas con dirección a El Pueblito.

La PMT de Villa Nueva informó sobre una colisión en la 4ª avenida y 8ª calle, zona 1, donde un tráiler quedó empotrado en una propiedad privada; el piloto abandonó el vehículo. Solo se reportaron daños materiales, y la 4ª avenida fue cerrada temporalmente.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT, reportó tránsito lento desde el kilómetro 16.5 de la ruta al Pacífico hacia la ciudad de Guatemala.

La PMT de la capital informó sobre un percance vial en la 7ª avenida y 10ª calle, zona 9. El paso quedó afectado en uno de los carriles. No se reportan heridos.

Los Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tráiler en el kilómetro 42.5 de la ruta al Pacífico, donde brindaron atención prehospitalaria al piloto.

