Tráileres accidentados y averiados complican el tránsito este viernes en la metrópoli

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Tráileres accidentados y averiados complican el tránsito este viernes en la metrópoli

Según las autoridades de tránsito, vehículos del transporte pesado han estado involucrados en percances viales y en obstrucciones del tránsito.

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ACCIDENTE KM 4.4 AL ATLÁNTICO

Tráiler se accidenta en el km 4.4 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: cortesía Amílcar Montejo)

Las autoridades de tránsito reportaron este viernes 20 de marzo una racha de accidentes que involucra vehículos del transporte pesado y que han complicado la movilidad en la metrópoli.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, informó que un cabezal colisionó contra un paredón y destruyó un poste en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, en dirección a la calzada La Paz.

Añadió que, por lo sucedido, hay bloqueo vehicular en el carril auxiliar de la colonia Atlántida hacia el tramo del cementerio Buganvilias.

Montejo también indicó que un vehículo con desperfectos mecánicos afecta la movilidad en el Anillo Periférico, bajo el puente de Villa Linda, en el tramo hacia la colonia Centroamérica.

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La PMT de Villa Canales reportó que una grúa efectuó las maniobras correspondientes y retiró un tráiler averiado que obstruía un carril en dirección a la capital, en la 1a avenida y 7a calle, zona 1 de Boca del Monte, lugar conocido como La Vueltona.

Agentes de la PMT coordinaron la habilitación del carril reversible para agilizar el tránsito tras la acumulación vehicular.

Provial detalló en su reporte que un tráiler con fallas mecánicas afecta el tránsito en el km 18 de la ruta al Atlántico, en Palencia, Guatemala. El vehículo obstruye el carril derecho hacia el norte.

La PMT de Villa Nueva informó de un hecho de tránsito en el área del Túnel, por lo que coordinó una grúa y unidades de emergencia en el sector.

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Añadió que en el percance estuvieron involucrados un camión y dos automóviles, los cuales ya fueron retirados de la vía.

Mientras tanto, la PMT de San Miguel Petapa alertó sobre dos transportes pesados con fallas mecánicas en La Vueltona, con dirección a Prados de Villa Hermosa o la avenida Petapa.

Para leer más: Arévalo reportó avance en limitadores de velocidad, pero solo 5.7% de más de 277 mil unidades cuentan con el sistema

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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